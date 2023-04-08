Зинченко объяснил, почему не уехал на фронт

Защитник "Арсенала" Александр Зинченко объяснил, почему хотел уехать на фронт воевать за свою страну и почему передумал.

Начало войны в Украине в феврале 2022 стало тяжелым моментом для Зинченко, чьи родители остались на родине.



Александр всерьез думал сменить футбольную форму на экипировку солдата, чтобы воевать с Россией, но затем решил, что сможет быть полезнее, собирая пожертвования.



"Ты не можешь оставаться в стороне, когда нападают на твою страну. Люди в Украине сражаются за свои жизни".



"Я думал о тому, чтобы самому отправиться на фронт в качестве солдата. Но я могу использовать свое положение, чтобы сражаться на войне иным способом, помогая с пожертвованиями и продолжая привлекать внимание к ситуации в Украине".



"Я хочу вдохновлять людей на помощь Украине, повышать осведомленность и делать все возможное, чтобы помочь своей стране выиграть эту войну", — говорится на новой странице Зинченко со сбором пожертвований.