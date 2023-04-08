Зинченко объяснил, почему не уехал на фронт

Александр Зинченко Защитник "Арсенала" Александр Зинченко объяснил, почему хотел уехать на фронт воевать за свою страну и почему передумал.

Начало войны в Украине в феврале 2022 стало тяжелым моментом для Зинченко, чьи родители остались на родине.

Александр всерьез думал сменить футбольную форму на экипировку солдата, чтобы воевать с Россией, но затем решил, что сможет быть полезнее, собирая пожертвования.

"Ты не можешь оставаться в стороне, когда нападают на твою страну. Люди в Украине сражаются за свои жизни".

"Я думал о тому, чтобы самому отправиться на фронт в качестве солдата. Но я могу использовать свое положение, чтобы сражаться на войне иным способом, помогая с пожертвованиями и продолжая привлекать внимание к ситуации в Украине".

"Я хочу вдохновлять людей на помощь Украине, повышать осведомленность и делать все возможное, чтобы помочь своей стране выиграть эту войну", — говорится на новой странице Зинченко со сбором пожертвований.


Метки Арсенал, Зинченко

Автор mihajlo   

Дата 08.04.2023 06:00

Количество просмотров Просмотров: 896

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. shakur 08.04.2023 06:52 # shakur
    Очень вдохновляюще. Слава Украине!

    (ответить)

  2. animadora 08.04.2023 06:43 # animadora
    Какой же Зинка пиздобол.

    (ответить)

  3. closer 08.04.2023 06:24 # closer
    По классеке отмаза

    (ответить)

  4. sport2k 08.04.2023 06:19 # sport2k
    Ждём мощного ответа от Дзюбы, почему он не поехал на фронт!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: