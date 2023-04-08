"Бернли" вернулся в Премьер-Лигу

Венсан Компани "Бернли" досрочно гарантировал себе прямую путевку из Чемпионшипа в Премьер-Лигу на следующий сезон.

Напомним, "Бернли" только в прошлом сезоне покинул Премьер-Лигу. С тех пор "бордовые" пригласили Венсана Компани на должность главного тренера, кардинально обновив облик своей команды, как и свой игровой стиль.

Ставка на Компани сработала в полной мере, потому что "Бернли" сразу захватил лидерство в Чемпионшипе, и своей победой 1:2 над "Мидлсбро" в пятницу вечером гарантировал, что уже не опустится ниже второго места.

Отметим, что "бордовые" не знают поражений в Чемпионшипе с ноября и сейчас лидируют в таблице с 11 очками преимущества над ближайшим преследователем.


Метки Бернли, Премьер-Лига, Чемпионшип

Автор mihajlo   

Дата 08.04.2023 00:15

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