30-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 8 апреля, восемью поединками стартует 30-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ЭВЕРТОН 14:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Манчестер Юнайтед" проиграл только один из 23 последних домашних матчей в Премьер-Лиге (15 побед, 7 ничьих) — 1:2 против "Брайтона" в августе. "Эвертон" набрал 12 очков в девяти поединках чемпионата при Шоне Дайче после всего пяти баллов в девяти последних при Фрэнке Лэмпарде. В 29 последних выездах на "Олд Траффорд" в рамках Премьер-Лиги "ириски" одержали лишь одну победу — 0:1 в декабре 2013 (8 ничьих, 20 поражений).



Полузащитник "Юнайтед" Кристиан Эриксен залечил свою лодыжку и готов сыграть впервые с января. Люк Шоу отсутствует травмой бедра, а Каземиро все еще дисквалифицирован.



Полузащитник "Эвертона" Абдулай Дукуре схлопотал трехматчевую дисквалификацию из-за своего удаления против "Тоттенхэма" посреди недели. Рубен Винагре решил свои проблемы с ахиллом. Доминик Калверт-Левин продолжает набирать форму на тренировках.



ВУЛВЕРХЭМПТОН — ЧЕЛСИ 17:00 Онлайн-трансляция Прогноз



В 11 последних домашних матчах с учетом всех соревнований "Вулверхэмптон" чередовал победы с поражениями, в предыдущий раз проиграв на "Молинью" "Лидсу" со счетом 2:4. Занимающий 11-е место в Премьер-Лиге "Челси" не финишировал в нижней половине таблицы с сезона 1995/96. "Синие" не знают поражений во встречах с "волками" в Премьер-Лиги уже четыре матча кряду (1 победа, 3 ничьи).



Капитан "Вулверхэмптона" Рубен Невеш приступает к двухматчевой дисквалификации после 10 желтых карточек в сезоне. Уго Буэно уже вернулся после травмы, появившись на замену в прошлый уикенд.



Временный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард может обратиться к полузащитнику Мейсону Маунту, который не играет с 26 февраля. Тиаго Силва, Сесар Аспиликуэта и Армандо Бройя — единственные отсутствующие игроки.



ТОТТЕНХЭМ —БРАЙТОН 17:00



"Тоттенхэм" выиграл только один из своих шести последних матчей во всех соревнованиях. "Брайтон" уступил лишь однажды в своих 15 поединках во всех турнирах в 2023 году — дома против "Фулхэма" в феврале (10 побед, 4 ничьи). "Чайки" потерпели восемь поражений подряд от "шпор" во всех соревнованиях, пока не одержали победу 1:0 в апреле 2022.



Нападающий "Тоттенхэма" Ришарлисон не успевает решить свои проблемы мышечного характера к этому уикенду. Лукас Моура дисквалифицирован на три матча. Бен Дэвис, Эмерсон Роял, Райан Сессеньон, Родриго Бентанкур и Ив Биссума по-прежнему травмированы.



Полузащитники "Брайтона" Алексис Макаллистер и Мойсес Кайседо готовы сыграть, несмотря на небольшие болячки. В лазарете остаются Адам Лаллана, Тарик Лэмпти, Якуб Модер и Джереми Сармьенто.



ЛЕСТЕР — БОРНМУТ 17:00



Из 21 последнего доступного очка в Премьер-Лиге "Лестер" набрал только одно. "Борнмут" проиграл восемь из девяти последних выездных матчей в чемпионата (1 победа). "Лисы" не проиграли ни одной из пяти домашних встреч с "вишенками" в Премьер-Лиге.



Полузащитник "Лестера" Кирнан Дьюсбери-Холл пропускает этот матч из-за дисквалификации. Впервые за пять месяцев в старте в рамках Премьер-Лиги может появиться Джонни Эванс, но Юри Тилеманс все еще травмирован.



Защитник "Борнмута" Марко Сенеси под вопросом из-за травмы задней поверхности бедра. При необходимости его заменит Илья Забарный.



ФУЛХЭМ — ВЕСТ ХЭМ 17:00



"Фулхэм" проиграл все три последних матча в Премьер-Лиге, пропустив восемь голов. "Вест Хэм" неизменно пропускает и не побеждает уже 11 выездных поединков чемпионата кряду (3 ничьи, 8 поражений). "Молотобойцы" ни разу не уступили в пяти последних встречах с "дачниками" (4 победы, 1 ничья).



Полузащитник "Фулхэма" Харрисон Рид в порядке, несмотря на возникшие у него в прошлый уикенд проблемы. Александар Митрович отбывает свою восьмиматчевую дисквалификацию, но Виллиан свое наказание уже искупил.



В лазарете "Вест Хэма" с середины марта остается нападающий Джанлука Скамакка.



БРЕНТФОРД — НЬЮКАСЛ 17:00



В этом сезоне Премьер-Лиги "Брентфорд" потерпел лишь одно домашнее поражение — от "Арсенала" в сентябре. "Ньюкасл" выиграл все четыре последних матча в чемпионате, хотя до этого — только два из девяти. "Пчелы" ни разу не победили "сорок" в семи последних встречах в рамках чемпионата.



"Брентфорд" по-прежнему вынужден обходиться без травмированных Кристоффера Айера, Кина Льюис-Поттера и Фрэнка Оньеки. Зато вернулся в строй Витали Янельт.



"Ньюкасл" не может рассчитывать на травмированных Эмиля Крафта и Мигеля Альмирона.



АСТОН ВИЛЛА — НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ 17:00



"Астон Вилла" не знает поражений уже шесть матчей Премьер-Лиги кряду и может одержать четвертую победу кряду. "Ноттингем Форест" не может выиграть уже восемь матчей чемпионата кряду (3 ничьи, 5 поражений). "Лесники" одержали лишь одну победу в 15 последних встречах с "вилланами" во всех турнирах (7 ничьих, 7 поражений).



Среди потерь "Виллы" остаются Мэтти Кэш, Бубакар Камара и Филиппе Коутиньо. Диего Карлос может сыграть впервые с августа, когда он надорвал ахилл.



"Форест" предстоит оценить состояние Эммануэля Денниса. Райан Йетс и Джесси Лингард также под вопросом.



САУТГЕМПТОН — МАНЧЕСТЕР СИТИ 19:30



"Саутгемптон" набрал только 11 очков в 15 матчах Премьер-Лиги после увольнения Ральфа Хазенхюттля — на одно меньше, чем в 14 при австрийском тренере. "Манчестер Сити" выиграл все семь последних поединков во всех соревнованиях. "Горожане" лишь однажды уступили в 13 последних встречах со "святыми" в Премьер-Лиге — 1:0 на "Сент-Мэри" в июле 2020.



"Саутгемптон" вновь не может рассчитывать на Армеля Белла-Кочапа, Тино Ливраменто, Мохамеда Салису и Че Адамса.



Нападающий "Сити" Эрлинг Холанд залечил свой пах и снова готов играть. Фил Фоден восстанавливается после операции по удалению аппендикса.