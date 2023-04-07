Лэмпард чувствует, что прибавил относительно своего первого периода в "Челси"

Тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард уверен, что он стал более классным специалистом относительно своего первого периода в лондонском клубе.

После своего увольнения из "Челси" в январе 2021 Лэмпард успел поработать в "Эвертоне", где он продержался один год.



44-летний англичанин чувствует, что он изменился и набрался опыта, но при этом хочет продолжать совершенствоваться.



"Я поразмышлял над тем удивительным годом, что я провел в "Эвертоне". Возглавлять клуб такого статуса — это всегда честь. Мы пережили удивительный момент вместе, избежав вылета из Премьер-Лиги. Это останется со мной надолго".



"Я определенно изменился относительно своего первого периода здесь. Некоторые вещи я делал по-другому в "Эвертоне". Ты эволюционируешь, это более правильное слово. Я всегда был очень, очень открыт к тому, чтобы слушать, смотреть, учиться и размышлять. Я определенно не тот человек, который будет сидеть на месте и говорить, что у него есть все ответы".



"Я оглядываюсь назад на некоторые вещи и думаю, что, возможно, стал в них лучше. То, как я проявлю себя здесь и как смогу влиять на игроков, всегда определят результаты".



"Думаю, я прибавил. Здесь был отличный тренер, которого уже нет с нами, и однажды он сказал мне, что в некотором плане он был лучше как тренер в своей первый год работы, нежели ближе к концу своей карьеры".



"Я понимаю, что он имел ввиду. В первые годы тренерской работы у тебя есть свежесть и наивность. Когда ты оглянешься назад, то поймешь: "Вообще-то, это было хорошей вещью". Игра может слегка изменить тебя", — цитирует Лэмпарда The Independent.