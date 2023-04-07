Гвардиола чувствует, что даже его могут уволить

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что даже он не имеет иммунитета от увольнения.

В этом сезоне сразу 12 тренеров — не считая ухода Грэма Поттера из "Брайтона" в сентябре — лишились работы в Премьер-Лиге, что является новым рекордом.



Тренирующий "Сити" с 2016 года Гвардиола является одним из старожилов английского первенства, однако Хосеп отнюдь не чувствует себя в безопасности.



"Результаты важны, но нужно учитывать, работает ли план. Когда я был моложе, в этой стране была традиция удерживать тренеров. Сегодня, когда сменились владельцы, когда большое давление, когда совершаются большие инвестиции... Это стало однобоко, и я отношусь к этому с пониманием".



"Каждый находится под большим давлением: тренер, руководство. Люди верят в перемены, потому что думают, что другие могут справиться лучше. Порой это работает, а порой — нет. Все тренеры знают это. Если это не работает, ты всегда рискуешь".



"Как я избегаю увольнения? Раскрою вам секрет: мы выигрываем матчи. Если бы мы не выигрывали матчи, меня бы уволили. Я до сих пор не уволен, потому что мы выиграли много матчей за эти годы", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.