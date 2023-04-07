Скотт Манн назначен спортивным директором "Тоттенхэма"
"Тоттенхэм" объявил о назначении Скотта Манна на должность спортивного директора клуба.
Совсем недавно "Тоттенхэм" попрощался не только с главным тренером Антонио Конте, но и с управляющим директором Фабио Паратичи, чью 30-месячную дисквалификацию ФИФА расширила на весь мир.
Манн как раз призван помочь "шпорам" стабилизировать эту ситуацию. Скотт обладает большим опытом работы в различных спортивных организациях.
Свою карьеру в спорте Манн начинал в организационном комитете к Олимпийским играм в Сиднее в 2000 году, затем поработал в Национальной регбийной лиге и Футбольной Лиге Австралии.
В 2010 году Скотт стал исполнительным директором "Мельбурн Сити", а в 2019 был назначен исполнительным директором китайского подразделения City Football Group.
Отметим, что до "Тоттенхэма" Манн, который теперь становится правой рукой президента "шпор" Даниэля Леви и будет отвечать за футбольные вопросы, никогда не работал в Европе.
07.04.2023 21:00
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