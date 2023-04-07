"Лестер" ведет переговоры с Маршем

"Лестер" ведет переговоры с бывшим главным тренером "Лидса" Джесси Маршем.

Напомним, "Лестер" находится в поисках нового рулевого после расставания с Бренданом Роджерсом в прошлое воскресенье.



С тех пор "лисы" успели потерпеть домашнее поражение 1:2 от "Астон Виллы" под руководством временщиков Адама Сэдлера и Майка Стоуэлла, закрепившись на предпоследнем месте в Премьер-Лиге.



Как утверждает The Athletic, "Лестер" постарается быстро назначить нового главного тренера, если не сможет добыть положительный результат против "Борнмута" в ближайшую субботу.



И уволенный из "Лидса" в феврале Марш, с которым "лисы" уже общаются некоторое время, как раз является одним из кандидатов на вакантную роль. Также клуб с "Кинг Пауэр" может позвать Рафаэля Бенитеса или Сэма Эллардайса.