Тен Хаг опасался, что Эриксен уже не сыграет в этом сезоне

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг опасался, что полузащитник Кристиан Эриксен уже не сыграет в этом сезоне из-за травмы лодыжки.

Эриксен повредил свою лодыжку в победном для "Юнайтед" матче Кубка Англии против "Рединга" 28 января (3:1), покидая "Олд Траффорд" на костылях.



В тот момент Тен Хаг опасался худшего и был зол на нападающего "Рединга" Энди Кэрролла, который и сыграл так грубо против Кристиана.



Однако на текущей неделе Эриксен возобновил полноценные тренировки и будет включен в заявку "Юнайтед" на матч Премьер-Лиги против "Эвертона" в субботу.



"Я был так зол из-за того столкновения. То было по-настоящему неприятное столкновение и неприятная травма. Я думал, мы потеряли его на весь сезон".



"Он идет на поправку с опережением графика, и мы очень рады этому", — цитирует Тен Хага Sky Sports.



Тен Хаг также подтвердил, что защитник Люк Шоу, замененный в первом тайме матча против "Брентфорда" в минувшую среду из-за травмы задней поверхности бедра, с "ирисками" не сыграет.