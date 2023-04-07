Холанд готов сыграть с "Саутгемптоном"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил, что нападающий Эрлинг Холанд готов вернуться к выступлениям за клуб после перенесенной травмы паха.

Не успев залечить свой пах за время международного перерыва в марте, Холанд пропустил победу 4:1 над "Ливерпулем" в прошлый уикенд.



Однако на текущей неделе Эрлинг возобновил полноценные тренировки, и выезд к "Саутгемптону" в субботу поможет 22-летнему норвежцу вернуться в оптимальные кондиции перед четвертьфиналом Лиги Чемпионов против "Баварии" на следующей неделе.



"Эрлинг тренировался последние два дня, и все очень хорошо. Он будет готов".



"Насчет "Баварии" мы думаем в последнюю очередь. Сейчас у нас на уме "Саутгемптон". Премьер-Лига требует твой полной самоотдачи каждый день, каждую неделю", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.



Добавим, в 37 матчах этого сезона за "Сити" Холанд забил 42 мяча, включая шесть хет-триков. Также Эрлинг лидирует в бомбардирской гонке Премьер-Лиги с 28 голами, на шесть опережая Харри Кейна из "Тоттенхэма".