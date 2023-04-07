Британия не отпускает обещанные Украине деньги с продажи "Челси"

Роман Абрамович Деньги с продажи "Челси" Романом Абрамовичем до сих пор не дошли до Украины спустя почти год после продажи лондонского клуба.

Напомним, в мае прошлого года Тодд Бели и партнеры приобрели "Челси" у Абрамовича по сделке стоимостью 4.25 млрд. фунтов, включая обязательство вложить 1.75 млрд. фунтов в инфраструктуру клуба.

Деньги с продажи "Челси" поступили на замороженный банковский счет в британском банке, причем все стороны изначально договорились, что сумма будет полностью потрачена исключительно на гуманитарные цели в Украине.

Однако сейчас издание Bloomberg сообщает, что пострадавшие от военных действий в Украине по-прежнему остаются без обещанной поддержки.

Специально созданный фонд пока не может использовать выделенные 2.34 млрд. фунтов, потому что британское правительство и Евросоюз до сих пор не дали на это свое разрешение.


Метки Абрамович, Бели, Челси

Автор mihajlo   

Дата 07.04.2023 16:00

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