Британия не отпускает обещанные Украине деньги с продажи "Челси"

Деньги с продажи "Челси" Романом Абрамовичем до сих пор не дошли до Украины спустя почти год после продажи лондонского клуба.

Напомним, в мае прошлого года Тодд Бели и партнеры приобрели "Челси" у Абрамовича по сделке стоимостью 4.25 млрд. фунтов, включая обязательство вложить 1.75 млрд. фунтов в инфраструктуру клуба.



Деньги с продажи "Челси" поступили на замороженный банковский счет в британском банке, причем все стороны изначально договорились, что сумма будет полностью потрачена исключительно на гуманитарные цели в Украине.



Однако сейчас издание Bloomberg сообщает, что пострадавшие от военных действий в Украине по-прежнему остаются без обещанной поддержки.



Специально созданный фонд пока не может использовать выделенные 2.34 млрд. фунтов, потому что британское правительство и Евросоюз до сих пор не дали на это свое разрешение.