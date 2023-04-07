Клопп: "Ливерпуль" не может полагаться на поддержку "Энфилда"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его игроки не могут полагаться только на атмосферу "Энфилда" в матче против "Арсенала".

В ближайшее воскресенье "Ливерпуль" примет на своем поле лидера Премьер-Лиги. Несмотря на неудачный сезон, "красные" уступили лишь однажды дома и пропустили здесь только девять голов в рамках чемпионата.



Однако Клопп требует, чтобы его игроки сами прибавили и не надеялись, что поддержка трибун сотворит чудеса.



"Я точно не знаю, что вы можете сказать насчет нас в данный момент, так что это показывает нашу ситуацию. Это по-прежнему "Энфилд", мы играем дома, мы должны отреагировать и прибавить".



"Энфилд" — не единственная вещь, на которую мы должны полагаться, но это не секрет, что сочетание наших людей, стадиона и игроков довольно хорошо".



"Это должно нам кое-что добавить, но нельзя полагаться на это. У меня очень хорошее предчувствие насчет того, что мы сможем сделать это".



"Мы должны играть в более классный футбол и контролировать мяч в ключевых зонах. Это звучит так просто, но последний матч против "Челси" стал суперпримером".



"Эти две команды играли на невероятном уровне в прошлом сезоне, но на сей раз ни одна не смогла этого сделать. Это лишь показывает нам, что бывает, когда уверенность в себе не на высоком уровне".



"Мы должны помочь парнями многими вещами, и в домашнем матче поддержка толпы может придать большой импульс", — цитирует Клоппа Sky Sports.