Невилл уверен, что "Арсенал" станет чемпионом, если победит "Ливерпуль"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл уверен, что победа над "Ливерпулем" в ближайшее воскресенье откроет для "Арсенала" дверь к завоеванию титула Премьер-Лиги.

В данный момент "Арсенал" лидирует в Премьер-Лиге, на восемь очков опережая "Манчестер Сити", который, правда, имеет матч в запасе.



В этом сезоне "Арсеналу" остается сыграть всего девять матчей, начиная с выезда к "Ливерпулю", и Невилл считает, что воскресная игра на "Энфилде" может стать определяющей для "канониров".



"Если "Арсенал" отправится на "Энфилд" и победит, тогда я бы сказал, что титул точно будет их, потому что уверенность в себе после этого будет невероятной. Если они проиграют на "Энфилде", тогда гонка станет по-настоящему упорной".



"Наш тренер (сэр Алекс Фергюсон) говорил, что, если ты играешь против "Ливерпуля" на выезде в это время года и сражаешься за титул, тогда в случае победы ты завоюешь титул. И часто это оказывалось правдой".



"Где-то два-три месяца назад я думал, что "Арсенал" финиширует в 10-15 очках позади "Манчестер Сити". Естественно, теперь это не так. Теперь это 50 на 50. Если "Арсенал" победит в гостях у "Ливерпуля", они определенно станут фаворитами, но впереди еще длинный путь. "Арсеналу" предстоит отправиться к "Сити" и "Ньюкаслу", и это будут очень сложные матчи", — сообщил Невилл Sky Sports.