Каррагер считает, что игроки "Ливерпуля" больше не могут играть в стиле Клоппа
Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер заявил, что нынешние игроки "Ливерпуля" больше не могут играть в стиле своего главного тренера Юргена Клоппа.
Посреди этой недели "Ливерпуль" сыграл без голов с "Челси", не пропустив лишь из-за известной проблемы соперника с реализацией своих моментов.
Каррагер чувствует, что тот состав, который доминировал на соперниками последние годы, выдохся, и Клоппу нужны свежие игроки.
"Ливерпуль" играет прежним образом. Я просто зачарован этим. Будучи тренером, всегда ли ты должен придерживаться одних идей, принципов, или тебе нужно адаптировать их под имеющихся игроков?"
"Клопп — отличный тренер, но даже в последнем матче он пытался играть, как играл "Ливерпуль" три года назад. Они получили 0:0 из этого, и я хватаюсь за голову".
"Больше всего бросается в глаза, как легко соперник получает моменты. Это тревожит меня".
"Клопп не делает шаг назад. Они пытаются делать другие вещи, временами переключаются на 4-4-2, временами сбавляют обороты. Но он не меняется полностью. Он делает, что делает всегда".
"Но прямо сейчас у них нет игроков для этого, и если он продолжит делать это, они продолжать быть уязвимыми, потому что они практически играют персонально по всему полю".
"В том ли только дело, что они делали это одними и теми же игроками на протяжении трех-четырех лет, и теперь им нужны новые игроки... Я не знаю".
"Им просто нужно атаковать трансферный рынок и снова получить в команду игроков, которые смогут исполнять идеи Клоппа", — сообщил Каррагер в эфире.
07.04.2023 13:00
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