Тен Хаг попросить МЮ уладить вопрос с будущим Рэшфорда до конца сезона

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг попросил свой клуб уладить вопрос с будущим нападающего Маркуса Рэшфорда до окончания этого сезона.

Приход Тен Хага в "Юнайтед" помог Рэшфорду преобразиться и оставить позади провальный прошлый сезон. В этой кампании Маркус забил 27 голов во всех соревнованиях.



Сейчас у Рэшфорда остается всего один полный год по контракту с зарплатой в 250,000 фунтов в неделю, а в прессе ходят слухи, что ПСЖ готов платить Маркусу гораздо больше.



Однако Тен Хаг совершенно не заинтересован в расставании с Рэшфордом и хочет, чтобы "Юнайтед" ускорился в переговорах, связав будущее 25-летнего игрока сборной Англии новой сделкой до наступления лета, сообщает Daily Mirror.



Ожидается, что новый контракт сделает Рэшфорда самым высокооплачиваемым игроком в "Юнайтед". Сейчас таковым является голкипер Давид Де Хеа, которому в свою очередь нужно пойти на понижение зарплаты, чтобы остаться на "Олд Траффорд".