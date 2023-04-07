"Вилла" наградит Уоткинса новым контрактом

"Астон Вилла" собирается наградить своего нападающего Олли Уоткинс новым контрактом.

Уоткинс является одним из лучших игроков "Виллы" после прихода Унаи Эмери на должность главного тренера, забив восемь голов в 10 последних матчах.



Отличная форма 27-летнего англичанина, купленного у "Брентфорда" за 30 миллионов фунтов в сентябре 2020, позволяет "Вилле" претендовать на путевку в еврокубки.



Сейчас у Уоткинса остается еще два полных года по действующему контракту, однако Daily Mail в эксклюзивном материале сообщает, что клуб с "Вилла Парк" начал переговоры с Олли о продлении сотрудничества.



Новый контракт позволит Уоткинсу встать в один ряд с самыми высокооплачиваемыми игроками команды Эмери в лице Филиппе Коутиньо, Эмилиано Мартинеса и Тайрона Мингса.