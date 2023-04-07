Лэмпард: "Готов сыграть свою роль"

Тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что готов помочь новым владельцам клубам реализовать свое видение.

Накануне "Челси" подтвердил назначение Лэмпарда временным тренером на остаток сезона. Фрэнк принимает команду, которая занимает только 11-е место в Премьер-Лиге и является одной из худших в дивизионе по забитым голам.



Тем не менее, Лэмпард проникся видением новых владельцев "Челси" Тодда Бели и Бехдада Эгбали и призывает всех в клубе сплотиться.



"Все мои разговоры с людьми, которые управляют клубом сейчас, были очень позитивными. Теперь у меня есть опыт работы в различных клубах. Ты понимаешь, когда клуб обладает видением и хочет двигаться вперед определенным образом".



"Конечно, на данном этапе это упирается в людей. Хорошие люди должны стремиться в правильном направлении, сотрудничать и общаться, пытаясь найти правильный путь. С этим ощущением я пришел сюда. Я готов сыграть свою роль в этом процессе", — цитирует Лэмпарда The Independent.