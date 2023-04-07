Уволенный с поста главного тренера "Челси" Грэм Поттер улетел отдыхать на Мальдивы.

Не отработав и семи месяцев в "Челси", в прошлое воскресенье Поттер был выставлен за дверь с компенсацией в 13 миллионов фунтов.



Поттера сразу стали сватать в "Лестер", который в тот же день уволил Брендана Роджерса, однако Грэм дал понять, что собирается отдохнуть от футбола некоторое время.



Как сообщает The Sun, Поттер потратил 20,000 фунтов на путевку на Мальдивы, куда он отправился вместе с женой и тремя детьми.



Впрочем, полностью забыть свой бывший клуб Поттер не смог. Во время пересадки в Дубае Грэм достал мобильный телефон, чтобы проверить, как "Челси" играет против "Ливерпуля" (0:0).



"Грэм определенно не выглядел тем, кто открывает шампанское. Если уж на то пошло, он был немного угрюмым".



"Он оживился во время полета. Возможно, знание того, что "Челси" все еще испытывает проблемы, подбодрило его".



"Он играл в игры со своим сыном, а также вздремнул. Он последним зашел в самолет и первым вышел, исчезнув на частном автобусе", — цитирует свой источник таблоид.