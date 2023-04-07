"Челси" будет просматривать Рамуша

"Челси" готов составить конкуренцию "Манчестер Юнайтед" в борьбе за нападающего "Бенфики" Гонсалу Рамуша.

И для "Челси", и для "Юнайтед" приглашение забивного нападающего является приоритетной целью на летнее трансферное окно. И оба гранда Премьер-Лиги связывают с Рамушем, который является лучшим бомбардиром португальского первенства этого сезона с 17 голами в 22 матчах, еще трижды отличившись в Лиге Чемпионов.



Как утверждает португальское издание Record, скауты "Челси" будут просматривать Гонсалу в матче "Бенфики" против "Порту" на "Эштадиу да Луш" в пятницу вечером.



В Лиссабон даже может лично приехать владелец "Челси" Тодд Бели, но куда вероятнее, что делегацию "синих" возглавит один из директоров лондонского клуба в лице Пола Уинстенли или Лоуренса Стюарта.



Однако в этот вечер "Челси" будет просматривать не только 21-летнего Рамуша, но также его партнера по команде Антониу Силву, выступающего на позиции центрального защитника, и вингера "Порту" Пепе.