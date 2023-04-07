Дайч: "Показалось, что Кейн потерял ресничку"

Главный тренер "Эвертона" Шон Дайч упрекнул нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна, который спровоцировал удаление его полузащитника Абдулая Дукуре.

В минувший вторник "Эвертон" сыграл с "Тоттенхэмом" вничью (1:1), причем на 58-й минуте хозяева "Гудисон Парк" остались вдесятером.



Дело в том, что Дукуре получил прямую красную карточку, ткнув пальцами Кейна в лицо. Харри изобразил нечеловеческую боль и просто рухнул на газон, что потрясло Дайча.



"Нет, ему (Дукуре) не нужно извиняться. В конце концов он и сам знает, что нельзя размахивать руками".



"В какой-то момент мне показалось, что он (Кейн) потерял свою ресничку, что было бы трагедией", — цитирует Дайча Liverpool Echo.