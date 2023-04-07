Лэмпард не исключает, что возглавит "Челси" на постоянной основе
Временный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард не исключает, что получит свою работу на постоянной основе.
Накануне "Челси" представил Лэмпарда в качестве своего временного тренера на остаток сезона. Назначение Фрэнка невольно вызывает параллели с Роберто Ди Маттео.
В свое время Ди Маттео тоже принял "синих" на временной основе, но выиграл Лигу Чемпионов и получил постоянный контракт. На первой же пресс-конференции Фрэнка спросили о том, может ли он повторить этот путь.
"Это будет не мое решение, поэтому, повторюсь, я не хочу забегать вперед. Я хочу быть как можно полезнее для клуба в отведенный мне период, а затем посмотрим".
"Я понимаю, что мне будут часто задавать этот вопрос. Я осознаю это. Важно, чтобы я не отвлекался на это и был сосредоточен на своей работе", — цитирует Лэмпарда BBC.
07.04.2023 06:00
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