Тиаго Алькантара возобновил тренировки

Полузащитник "Ливерпуля" Тиаго Алькантара приступил к полноценным тренировкам в преддверии матча Премьер-Лиги против "Арсенала".

Из-за травмы бедра Тиаго пропустил 10 последних матчей "Ливерпуля", включая разгром от "Манчестер Сити", неожиданное поражение от "Борнмута" и унылую безголевую ничью против "Челси" в минувший вторник.



Однако в четверг 31-летний испанец смог присоединиться к своим партнерам по команде и провести полноценную тренировку на базе "красных" в Керби.



Как сообщает Liverpool Echo, участие в тренировке также приняли Луис Диас и пропустивший выезд на "Стэмфорд Бридж" из-за болезни Виргил Ван Дейк.



А вот Мохамед Салах, Джо Гомес и Диогу Жота в четверг отсутствовали. Предполагается, что они просто получили лишний день на восстановление.