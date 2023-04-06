Тиаго Алькантара возобновил тренировки
Полузащитник "Ливерпуля" Тиаго Алькантара приступил к полноценным тренировкам в преддверии матча Премьер-Лиги против "Арсенала".
Из-за травмы бедра Тиаго пропустил 10 последних матчей "Ливерпуля", включая разгром от "Манчестер Сити", неожиданное поражение от "Борнмута" и унылую безголевую ничью против "Челси" в минувший вторник.
Однако в четверг 31-летний испанец смог присоединиться к своим партнерам по команде и провести полноценную тренировку на базе "красных" в Керби.
Как сообщает Liverpool Echo, участие в тренировке также приняли Луис Диас и пропустивший выезд на "Стэмфорд Бридж" из-за болезни Виргил Ван Дейк.
А вот Мохамед Салах, Джо Гомес и Диогу Жота в четверг отсутствовали. Предполагается, что они просто получили лишний день на восстановление.
06.04.2023 23:00
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