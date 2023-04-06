Ндомбеле: "Конте не оставил мне выбора"

Полузащитник "Наполи" Танги Ндомбеле заявил, что бывший главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте вынудил уйти его из лондонского клуба.

Ндомбеле, купленный у "Лиона" за 63 миллиона фунтов, до сих пор остается рекордным приобретением в истории "Тоттенхэма", однако Танги никогда не пользовался доверием со стороны Конте.



Прошлым летом Конте даже не дал Ндомбеле шанса проявить себя, в результате чего 26-летний француз отправился в аренду в "Наполи", с которым сейчас стремительно приближается к титулу Серии А.



"У меня не было возможности остаться в "Тоттенхэме", и я рад, что выбрал "Наполи".



"Конте не оставил мне выбора. Я бы хотел продемонстрировать свой класс на футбольном поле, но я был на обочине коллектива. Мне дали это понять с первого дня тренировок с командой".



"Я не знаю, как сложится мое будущее. Многие фанаты спрашивают меня насчет возвращения в "Тоттенхэм", но это должны решить клубы, а у "Наполи" есть опция выкупа".



"Я не переживаю из-за того, что отправился в аренду сюда, но порой я вижу, что с футболистами обращаются словно с вещами, нежели людьми", — цитирует Ндомбеле Evening Standard.