"Юнайтед" оштрафован на 65,000 фунтов

"Манчестер Юнайтед" был оштрафован на 65,000 фунтов за потерю контроля над своими игроками в четвертьфинальном матче Кубка Англии против "Фулхэма" в прошлом месяце.

Напомним, "Юнайтед" выиграл тот кубковый матч на "Олд Траффорд" со счетом 3:1, а его переломным моментом стало тройное удаление у соперника примерно за 20 минут до конца — красные карточки получили не только игроки "Фулхэма" Виллиан и Александар Митрович, но и их главный тренер Марку Силва.



Ранее FA дисквалифицировала Митровича и Силву и на восемь и два матча, соответственно, однако поведение "красных дьяволов" тоже было сочтено неподобающим.



Ассоциации не понравилось, что игроки "Юнайтед" обступили рефери Криса Кавану после инцидента с игрой Виллиана рукой на линии ворот. На тот момент "дьяволы" уступали в счете 0:1.



Клуб с "Олд Траффорд" свою вину признал и теперь выплатит штраф в 65,000 фунтов, как следует из заявления FA.