"Юнайтед" оштрафован на 65,000 фунтов
"Манчестер Юнайтед" был оштрафован на 65,000 фунтов за потерю контроля над своими игроками в четвертьфинальном матче Кубка Англии против "Фулхэма" в прошлом месяце.
Напомним, "Юнайтед" выиграл тот кубковый матч на "Олд Траффорд" со счетом 3:1, а его переломным моментом стало тройное удаление у соперника примерно за 20 минут до конца — красные карточки получили не только игроки "Фулхэма" Виллиан и Александар Митрович, но и их главный тренер Марку Силва.
Ранее FA дисквалифицировала Митровича и Силву и на восемь и два матча, соответственно, однако поведение "красных дьяволов" тоже было сочтено неподобающим.
Ассоциации не понравилось, что игроки "Юнайтед" обступили рефери Криса Кавану после инцидента с игрой Виллиана рукой на линии ворот. На тот момент "дьяволы" уступали в счете 0:1.
Клуб с "Олд Траффорд" свою вину признал и теперь выплатит штраф в 65,000 фунтов, как следует из заявления FA.
06.04.2023 21:00
Просмотров: 203
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
дикая деревня
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий