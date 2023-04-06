FA предъявила обвинения "Ливерпую"

FA обвинила "Ливерпуль" в неподобающем поведении игроков во время матча Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" в минувшую субботу.

В минувшую субботу "Ливерпуль" потерпел поражение 4:1, четырежды пропустив после быстрого гола Мохамеда Салаха.



Претензии Ассоциации к "красным" касаются инцидента на 34-й минуте, когда при счете 1:1 игроки команды Юргена Клоппа обступили рефери Саймона Хупера и принялись требовать вторую желтую карточку для полузащитника "Сити" Родри.



Впрочем, Хупер не поддался этому давлению и оставил "горожан" в полном составе.



Теперь у "Ливерпуля" есть время до среды, 12 апреля, чтоб ответить на выдвинутые FA обвинения.