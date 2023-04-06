FA предъявила обвинения "Ливерпую"

Саймон Хупер FA обвинила "Ливерпуль" в неподобающем поведении игроков во время матча Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" в минувшую субботу.

В минувшую субботу "Ливерпуль" потерпел поражение 4:1, четырежды пропустив после быстрого гола Мохамеда Салаха.

Претензии Ассоциации к "красным" касаются инцидента на 34-й минуте, когда при счете 1:1 игроки команды Юргена Клоппа обступили рефери Саймона Хупера и принялись требовать вторую желтую карточку для полузащитника "Сити" Родри.

Впрочем, Хупер не поддался этому давлению и оставил "горожан" в полном составе.

Теперь у "Ливерпуля" есть время до среды, 12 апреля, чтоб ответить на выдвинутые FA обвинения.


Метки FA, Ливерпуль, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 06.04.2023 20:00

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