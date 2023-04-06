"Ньюкасл" хочет купить Боуэна

"Ньюкасл" заинтересован в приобретении вингера "Вест Хэма" Джаррода Боуэна.

Как утверждает talkSPORT, главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау является большим поклонником таланта Боуэна и рассматривает Джаррода в качестве своей трансферной цели на лето.



Боуэн почти наверняка уйдет в случае вылета "Вест Хэма" из Премьер-Лиги, однако "сороки" готовы предпринять попытку, даже если "молотобойцы" не попадут в тройку неудачников по итогам этого сезона.



"Ньюкасл" уже пытался приобрести Боуэна в прошлом — еще во времена Стива Брюса, предшественника Хау. Тогда "сороки" не имели таких богатых владельцев, как сейчас, и не смогли перебить предложение "Вест Хэма" в 18 млн. фунтов о покупке Джаррода у "Халла".



Как и весь "Вест Хэм", 24-летний англичанин не блещет в этом сезоне, но все равно забил 10 голов в 39 матчах с учетом всех соревнований.