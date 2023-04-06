Лэмпард рассчитывает на Маунта

Временный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что после его прихода полузащитник Мейсон Маунт сможет "начать с чистого листа".

24-летний Маунт не попадает в стартовый состав "Челси" с домашнего поражения 0:1 от "Саутгемптона" 18 февраля. В двух последних матчах Мейсон даже не выходил на замену.



Маунт был ключевым игроком "Челси" в первый период работы Лэмпарда, и Фрэнк явно рассчитывает на Мейсона.



"Мейсон всегда был великолепным игроком у меня в "Дерби и "Челси".



"Мне известно, что у него были небольшие проблемы из-за травм. Мне нужно поговорить с ним, чтобы понять его состояние, но я знаю, что могу получить от Мейсона. Он игрок огромной важности для "Челси".



"В наше время команды обладают большими составами, и я понимаю, что у "Челси" он один из самых больших. Я помню это по проведенному здесь времени".



"Возможно, в краткосрочной перспективе это положительно для меня, потому что каждый может начать с чистого листа", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.