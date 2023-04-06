Лэмпард удивлен своим возвращением в "Челси"

Фрэнк Лэмпард признался, что был удивлен предложением вернуться на тренерский мостик "Челси".

Уволив Грэма Поттера в минувшее воскресенье и сыграв матч против "Ливерпуля" при Бруно Сальторе, на остаток сезона боссы "Челси" решили доверить команду Лэмпарду.



Лэмпард был удивлен, что его позвали назад, однако Фрэнк согласился на эту временную роль без колебаний.



"Это был сюрприз в том плане, что ты никогда не знаешь, какое решение примет клуб".



"Я с удовольствием проводил время дома. Когда ты находишься дома, то можешь посвятить себя семье".



"Однако это было легкое решение, ведь это мой клуб. А также я очень практичный человек".



"С момента нашего расставания наши пути разошлись, но меня попросили вернуться, и я возвращаюсь с уверенностью, что смогу помочь в остатке сезона".



"Я рад этой возможности, и я благодарен. Я хорошо знаю состав, тренировочную базу, стадион и фанатов, и я постараюсь изо всех сил".



"Я никогда не думал, что дорога назад в "Челси" для меня закрыта. Я понимаю клуб и игру".



"Если честно, я не думал о своем возвращении в качестве тренера "Челси". Моя задача в том, чтобы просто быть как можно более классным тренером".



"Я не рассматриваю это как незаконченное дело. Теперь я здесь в другой период времени, и я просто хочу сделать как можно больше. А незаконченное дело — это слегка из Голливида", — цитирует Лэмпарда Daily Mail.