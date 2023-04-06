Лэмпард возглавил "Челси" на остаток сезона 2022/23

Фрэнк Лэмпард "Челси" официально подтвердил возвращение своей легенды Фрэнка Лэмпарда в качестве временного тренера на остаток сезона.

Выступая за "Челси" в качестве полузащитника, Лэмпард трижды становился чемпионом Премьер-Лиги, а также выигрывал Лигу Чемпионов с "синими".

Помимо этого, Лэмпард на протяжении полутора сезонов тренировал "Челси" до своего увольнения в январе 2021. В этой роли Фрэнк провел 84 матча, включая финал Кубка Англии.

В "Челси" надеются, что 44-летний англичанин поможет команде взбодриться в концовке сезона — "синие" уже не имеют реальных шансов попасть в топ-4 Премьер-Лиги, но все еще выступают в плей-офф Лиги Чемпионов.

"Мы рады приветствовать возвращение Фрэнка на "Стэмфорд Бридж". Фрэнк — член Зала славы Премьер-Лиги и легенда этого клуба. Пока мы продолжаем наш тщательный процесс по определению постоянного главного тренера, мы хотим обеспечить клубу и нашим фанатам ясный и стабильный план на остаток сезона. Мы хотим дать себе лучшие шансы на успех, и Фрэнк обладает всеми необходимыми характеристиками и качествами, чтобы довести нас до финиша".

"В субботу нас ждет важный матч против "Вулверхэмптона", а затем мы переключим свое внимание на четвертьфинал Лиги Чемпионов в Мадриде на следующей неделе. Все мы обеспечим Фрэнку нашу полную поддержку для лучшего исхода всех наших оставшихся матчей", — гласит заявление владельцев "Челси".


Метки Лэмпард, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.04.2023 16:00

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. jirrort 06.04.2023 16:42 # jirrort
    Как же отскочил чмопп ,что его хозяин Фрэнки не пришёл чуть раньше. Диспетчер обоссал бы таракана и по традиции послал накуй в конце матча,смачно харкнув в сторону скамейки зеропука.ИМПЕРАТОР ФРЭНК может себе позволить.

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  2. liverpo0ol 06.04.2023 16:41 # liverpo0ol
    Легенда сити!

    Даже Стиви Джи дал комментарий на собачьем, вот это уважение!

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  3. moneycity 06.04.2023 16:40 # moneycity
    Это плохая новость, теперь переживаю за победу Манчестер Сити в ЛЧ.

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  4. alexomck 06.04.2023 16:39 # alexomck
    уволили из клуба борющегося за выживание и назначили в середняк, фартовый этот лампард всеж

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  5. bembo 06.04.2023 16:31 # bembo
    Фрэнк Лэмпард:

    «Это мой клуб. Я «синий» до мозга костей. «Челси» – моя самая большая любовь. Горжусь тем, что нахожусь здесь».

    Братишки, слезы льются рекой, сердечко щемит

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  6. sausage 06.04.2023 16:30 # sausage
    "Моя роль говорит сама за себя, но я не забегаю вперёд. Я хочу сделать свою работу как можно лучше, чтобы это помогло клубу. Я хочу сделать всё, что в моих силах до конца сезона. А что произойдёт дальше — посмотрим»

    Похоже Френк в глубине души таит надежду, что его могут оставить.

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  7. mafia 06.04.2023 16:26 # mafia
    КОРОЛЬ!!!!!!!!!!!!

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  8. jirrort 06.04.2023 16:24 # jirrort
    МАЙКЛ ДЖЕКСОН
    КОБИ БРАЙАНТ
    ДЕМБА БА


    ВЕЛИКИЕ

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  9. jirrort 06.04.2023 16:21 # jirrort
    Стивен Джеррард дал комментарий, после возвращения Фрэнка Лэмпарда в Челси : "ГАВ ГАВ ГАВ ГАВ ГАВ ГАВ ГАВ"

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  10. sausage 06.04.2023 16:19 # sausage
    Бляяя)
    Повезло кстати ему, что первый матч с мёртвыми волками. Сможет начать с победы и настрой команды перед Реалом будет на должном уровне. Но дальше хз, что из этого получится, когда игроки будут знать, что тренер по-любому временщик.

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  11. narcot 06.04.2023 16:13 # narcot
    - фрэнк, пару слов, пожалуйста
    - ah, shit! here we go again!

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  12. kukuruzko 06.04.2023 16:11 # kukuruzko
    КОРОЛЬ

    (ответить)

  13. lexa-arsenal 06.04.2023 16:10 # lexa-arsenal
    06.04.2023 16:03 #
    fiezzo

    Используют его как в Артемовске
    На убой

    Источник: http://fapl.ru/posts/99616/?c=1#c7757244

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  14. lexa-arsenal 06.04.2023 16:10 # lexa-arsenal
    Орууу, а как выпинывали из челси, боэли серьёзно лошок

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  15. narcot 06.04.2023 16:09 # narcot
    Уралвагонзавод извинился за первоапрельскую шутку, в которой сообщалось, что зарплаты сотрудников повысят на 11%. Пожалуй, самая обидная шутка из тех, что мы слышали

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  16. narcot 06.04.2023 16:06 # narcot
    разрывная от боэляна)))

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  17. gameboy 06.04.2023 16:05 # gameboy
    Псина вернулась в старую будку из которой ее уже 2 раза вышвыривает на мороз
    Удачи в Чемпионшипе сутулому

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  18. cristean2 06.04.2023 16:05 # cristean2
    Попрактиковался в Эвертоне автобус парковать, как раз к ЛЧ))

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  19. fiezzo 06.04.2023 16:03 # fiezzo
    Используют его как хохла в Артемовске
    На убой

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  20. thegodfather 06.04.2023 16:02 # thegodfather
    для ФРЭНКИ ЛЭМПАРДА уготован ТРОН!
    для ПОСОСПУЛЬНЫХ ОРКОВ уготован СТРАПОН!

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