Лэмпард возглавил "Челси" на остаток сезона 2022/23

"Челси" официально подтвердил возвращение своей легенды Фрэнка Лэмпарда в качестве временного тренера на остаток сезона.

Выступая за "Челси" в качестве полузащитника, Лэмпард трижды становился чемпионом Премьер-Лиги, а также выигрывал Лигу Чемпионов с "синими".



Помимо этого, Лэмпард на протяжении полутора сезонов тренировал "Челси" до своего увольнения в январе 2021. В этой роли Фрэнк провел 84 матча, включая финал Кубка Англии.



В "Челси" надеются, что 44-летний англичанин поможет команде взбодриться в концовке сезона — "синие" уже не имеют реальных шансов попасть в топ-4 Премьер-Лиги, но все еще выступают в плей-офф Лиги Чемпионов.



"Мы рады приветствовать возвращение Фрэнка на "Стэмфорд Бридж". Фрэнк — член Зала славы Премьер-Лиги и легенда этого клуба. Пока мы продолжаем наш тщательный процесс по определению постоянного главного тренера, мы хотим обеспечить клубу и нашим фанатам ясный и стабильный план на остаток сезона. Мы хотим дать себе лучшие шансы на успех, и Фрэнк обладает всеми необходимыми характеристиками и качествами, чтобы довести нас до финиша".



"В субботу нас ждет важный матч против "Вулверхэмптона", а затем мы переключим свое внимание на четвертьфинал Лиги Чемпионов в Мадриде на следующей неделе. Все мы обеспечим Фрэнку нашу полную поддержку для лучшего исхода всех наших оставшихся матчей", — гласит заявление владельцев "Челси".