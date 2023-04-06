Лэмпард возглавил "Челси" на остаток сезона 2022/23
"Челси" официально подтвердил возвращение своей легенды Фрэнка Лэмпарда в качестве временного тренера на остаток сезона.
Выступая за "Челси" в качестве полузащитника, Лэмпард трижды становился чемпионом Премьер-Лиги, а также выигрывал Лигу Чемпионов с "синими".
Помимо этого, Лэмпард на протяжении полутора сезонов тренировал "Челси" до своего увольнения в январе 2021. В этой роли Фрэнк провел 84 матча, включая финал Кубка Англии.
В "Челси" надеются, что 44-летний англичанин поможет команде взбодриться в концовке сезона — "синие" уже не имеют реальных шансов попасть в топ-4 Премьер-Лиги, но все еще выступают в плей-офф Лиги Чемпионов.
"Мы рады приветствовать возвращение Фрэнка на "Стэмфорд Бридж". Фрэнк — член Зала славы Премьер-Лиги и легенда этого клуба. Пока мы продолжаем наш тщательный процесс по определению постоянного главного тренера, мы хотим обеспечить клубу и нашим фанатам ясный и стабильный план на остаток сезона. Мы хотим дать себе лучшие шансы на успех, и Фрэнк обладает всеми необходимыми характеристиками и качествами, чтобы довести нас до финиша".
"В субботу нас ждет важный матч против "Вулверхэмптона", а затем мы переключим свое внимание на четвертьфинал Лиги Чемпионов в Мадриде на следующей неделе. Все мы обеспечим Фрэнку нашу полную поддержку для лучшего исхода всех наших оставшихся матчей", — гласит заявление владельцев "Челси".
06.04.2023 16:00
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Последние комментарии:
Как же отскочил чмопп ,что его хозяин Фрэнки не пришёл чуть раньше. Диспетчер обоссал бы таракана и по традиции послал накуй в конце матча,смачно харкнув в сторону скамейки зеропука.ИМПЕРАТОР ФРЭНК может себе позволить.
(ответить)
Легенда сити!
Даже Стиви Джи дал комментарий на собачьем, вот это уважение!
(ответить)
Это плохая новость, теперь переживаю за победу Манчестер Сити в ЛЧ.
(ответить)
уволили из клуба борющегося за выживание и назначили в середняк, фартовый этот лампард всеж
(ответить)
Фрэнк Лэмпард:
«Это мой клуб. Я «синий» до мозга костей. «Челси» – моя самая большая любовь. Горжусь тем, что нахожусь здесь».
Братишки, слезы льются рекой, сердечко щемит
(ответить)
"Моя роль говорит сама за себя, но я не забегаю вперёд. Я хочу сделать свою работу как можно лучше, чтобы это помогло клубу. Я хочу сделать всё, что в моих силах до конца сезона. А что произойдёт дальше — посмотрим»
Похоже Френк в глубине души таит надежду, что его могут оставить.
(ответить)
КОРОЛЬ!!!!!!!!!!!!
(ответить)
МАЙКЛ ДЖЕКСОН
КОБИ БРАЙАНТ
ДЕМБА БА
ВЕЛИКИЕ
(ответить)
Стивен Джеррард дал комментарий, после возвращения Фрэнка Лэмпарда в Челси : "ГАВ ГАВ ГАВ ГАВ ГАВ ГАВ ГАВ"
(ответить)
Бляяя)
Повезло кстати ему, что первый матч с мёртвыми волками. Сможет начать с победы и настрой команды перед Реалом будет на должном уровне. Но дальше хз, что из этого получится, когда игроки будут знать, что тренер по-любому временщик.
(ответить)
- фрэнк, пару слов, пожалуйста
- ah, shit! here we go again!
(ответить)
КОРОЛЬ
(ответить)
06.04.2023 16:03 #
fiezzo
Используют его как в Артемовске
На убой
Источник: http://fapl.ru/posts/99616/?c=1#c7757244
(ответить)
Орууу, а как выпинывали из челси, боэли серьёзно лошок
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Уралвагонзавод извинился за первоапрельскую шутку, в которой сообщалось, что зарплаты сотрудников повысят на 11%. Пожалуй, самая обидная шутка из тех, что мы слышали
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разрывная от боэляна)))
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Псина вернулась в старую будку из которой ее уже 2 раза вышвыривает на мороз
Удачи в Чемпионшипе сутулому
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Попрактиковался в Эвертоне автобус парковать, как раз к ЛЧ))
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Используют его как хохла в Артемовске
На убой
(ответить)
для ФРЭНКИ ЛЭМПАРДА уготован ТРОН!
для ПОСОСПУЛЬНЫХ ОРКОВ уготован СТРАПОН!
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