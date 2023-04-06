"Вест Хэм" не уволит Мойеса
"Вест Хэм" по-прежнему исключает увольнение своего главного тренера Дэвида Мойеса, несмотря на очередной разочаровывающий результат.
Накануне вечером "Вест Хэм"проиграл дома "Ньюкасла" (1:5) и по-прежнему находится над зоной вылета Премьер-Лиги лишь благодаря разнице мячей.
Это поражение стало самым крупным домашним для "молотобойцев" в Премьер-Лиге с августа 2019, однако Football.London утверждает, что Мойес сохраняет полную поддержку владельцев своего клуба.
В отличие от некоторых из своих конкурентов по Премьер-Лиге, "Вест Хэм" не собирается менять главного тренера в концовке сезона и верит, что Дэвид справится с задачей по выживанию в элите.
06.04.2023 15:00
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Решили дать закончить начатое :)
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