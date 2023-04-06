"Арсенал" начал переговоры с Тилемансом

Юри Тилеманс "Арсенал" начал переговоры с полузащитником "Лестера" Юри Тилемансом.

Тилеманса давно связывают с уходом из "Лестера", и грядущим летом это все-таки случится, потому что в конце сезона у Юри истекает контракт.

Как сообщает Football Insider, многие клубы хотят заполучить Тилеманса свободным агентом, однако 25-летний игрок сборной Бельгии установил достаточно высокие требования по зарплате.

Соответствующие требования уже отпугнули "Ливерпуль", однако "Арсенал" не просто заинтересован в Юри, но и уже начал процесс переговоров с его представителями.

Заполучить Тилеманса, который в данный момент отсутствует с травмой лодыжки, также хотят "Ньюкасл" и "Барселона".


Метки Арсенал, Лестер, Тилеманс

Автор mihajlo   

Дата 06.04.2023 13:00

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