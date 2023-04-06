Джордан считает, что "Ливерпуль" может уволить Клоппа в октябре

Юрген Клопп Бывший президент "Кристал Пэлас" Саймон Джордан считает, что "Ливерпуль" уволит своего главного тренера Юргена Клоппа, если тот неудачно начнет следующий сезон.

В прошлом сезоне "Ливерпуль" буквально до последних дней претендовал на все четыре трофея, в итоге финишировав с двумя. В этой же кампании "красные" уже не имеют шансов на награды и лишь мечтают попасть в топ-4 Премьер-Лиги.

Сам Клопп уже признал, что сохраняет работу только благодаря своим предыдущим достижениям, однако Джордан догадывается, что терпение боссов "Ливерпуля" может вскоре закончиться.

"Думаю, если Клопп начнет новый сезон, и к октябрю "Ливерпуль" будет примерно в таком же положении, тогда он уйдет".

"Все однажды заканчивается. Он в клубе уже семь лет. В октябре будет восемь. Он провел здесь значительный период времени, и внушительную его часть — точно после первых двух-трех лет — "Ливерпуль" был выдающейся командой".

"Но после сезонов, когда ты выигрываешь Премьер-Лигу или доминируешь так, как они в прошлом году, бывают спады", — сообщил Джордан talkSPORT.


Метки Джордан, Клопп, Ливерпуль, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 06.04.2023 12:00

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Последние комментарии:




  1. yxaxaxaxaxa 06.04.2023 13:05 # yxaxaxaxaxa
    хули тренера то увольнять если игроки потеряли уверенность ,заменить их и делов то

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  2. vals1702 06.04.2023 12:53 # vals1702
    ФСГ - аут

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  3. manutd-20champ 06.04.2023 12:30 # manutd-20champ
    та пусть тренит ещё

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  4. alexomck 06.04.2023 12:18 # alexomck
    лучше летом, пока на рынке коучей в достатке

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