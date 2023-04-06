Джордан считает, что "Ливерпуль" может уволить Клоппа в октябре
Бывший президент "Кристал Пэлас" Саймон Джордан считает, что "Ливерпуль" уволит своего главного тренера Юргена Клоппа, если тот неудачно начнет следующий сезон.
В прошлом сезоне "Ливерпуль" буквально до последних дней претендовал на все четыре трофея, в итоге финишировав с двумя. В этой же кампании "красные" уже не имеют шансов на награды и лишь мечтают попасть в топ-4 Премьер-Лиги.
Сам Клопп уже признал, что сохраняет работу только благодаря своим предыдущим достижениям, однако Джордан догадывается, что терпение боссов "Ливерпуля" может вскоре закончиться.
"Думаю, если Клопп начнет новый сезон, и к октябрю "Ливерпуль" будет примерно в таком же положении, тогда он уйдет".
"Все однажды заканчивается. Он в клубе уже семь лет. В октябре будет восемь. Он провел здесь значительный период времени, и внушительную его часть — точно после первых двух-трех лет — "Ливерпуль" был выдающейся командой".
"Но после сезонов, когда ты выигрываешь Премьер-Лигу или доминируешь так, как они в прошлом году, бывают спады", — сообщил Джордан talkSPORT.
06.04.2023 12:00
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Последние комментарии:
хули тренера то увольнять если игроки потеряли уверенность ,заменить их и делов то
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ФСГ - аут
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та пусть тренит ещё
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лучше летом, пока на рынке коучей в достатке
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