Джордан считает, что "Ливерпуль" может уволить Клоппа в октябре

Бывший президент "Кристал Пэлас" Саймон Джордан считает, что "Ливерпуль" уволит своего главного тренера Юргена Клоппа, если тот неудачно начнет следующий сезон.

В прошлом сезоне "Ливерпуль" буквально до последних дней претендовал на все четыре трофея, в итоге финишировав с двумя. В этой же кампании "красные" уже не имеют шансов на награды и лишь мечтают попасть в топ-4 Премьер-Лиги.



Сам Клопп уже признал, что сохраняет работу только благодаря своим предыдущим достижениям, однако Джордан догадывается, что терпение боссов "Ливерпуля" может вскоре закончиться.



"Думаю, если Клопп начнет новый сезон, и к октябрю "Ливерпуль" будет примерно в таком же положении, тогда он уйдет".



"Все однажды заканчивается. Он в клубе уже семь лет. В октябре будет восемь. Он провел здесь значительный период времени, и внушительную его часть — точно после первых двух-трех лет — "Ливерпуль" был выдающейся командой".



"Но после сезонов, когда ты выигрываешь Премьер-Лигу или доминируешь так, как они в прошлом году, бывают спады", — сообщил Джордан talkSPORT.