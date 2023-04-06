Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер ожидает, что "Челси" назначит тренера топ-уровня, имеющего опыт работы с большими игроками.

Согласно слухам, "Челси" собирается собеседовать до семи кандидатов на вакантную должность главного тренера.



Однако Каррагер считает, что только специалисты вроде Луиса Энрике и Юлиана Нагельсманна, которые в прошлом тренировали "Барселону" и "Баварию", соответственно, имеют реальные шансы получить эту работу.



"Давайте посмотрим, вернуться ли они к идее с назначением перспективного тренера вроде Поттера, но у которого чуть более сильное резюме и который будет пользоваться большей поддержкой со стороны игроков".



"Этот клуб привык менять тренеров, и сейчас доступны тренеры вроде Зидана, Луиса Энрике и Нагельсманна. Эти тренеры имеют опыт работы на топ-уровне".



"Это то, что "Челси" делал в прошлом. Я знаю, что то было при другом владельце, и я их совершенно не критикую. Мне совершенно не нравится некоторая критика клуба за увольнение очередного тренера. Для них это работает", — сообщил Каррагер в эфире Sky Sports.