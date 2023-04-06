Хаверц рассказал о "смешанных эмоциях" игроков "Челси" насчет увольнения Поттера

Нападающий "Челси" Кай Хаверц признался, что новость об увольнении Грэма Поттера с поста главного тренера вызвала "смешанные эмоции" среди игроков команды.

23-летний Хаверц является лучшим бомбардиром "Челси" в этом сезоне, сыграв минут больше, чем кто-либо из его партнеров для команды. И хотя Кая расстроило увольнение Поттера, внутри коллектива были и другие чувства.



"Конечно, у каждого из нас были смешанные эмоции. Я не знаю, сколько точно игроков в команде были расстроены или рады".



"Каждый испытывал смешанные эмоции. Для меня это, конечно, была грустная новость. Мы узнали об этом из медиа. Мне нравился Грэм и то, что он делал. Вот и все", — цитирует Хаверца Evening Standard.