Хаверц рассказал о "смешанных эмоциях" игроков "Челси" насчет увольнения Поттера
Нападающий "Челси" Кай Хаверц признался, что новость об увольнении Грэма Поттера с поста главного тренера вызвала "смешанные эмоции" среди игроков команды.
23-летний Хаверц является лучшим бомбардиром "Челси" в этом сезоне, сыграв минут больше, чем кто-либо из его партнеров для команды. И хотя Кая расстроило увольнение Поттера, внутри коллектива были и другие чувства.
"Конечно, у каждого из нас были смешанные эмоции. Я не знаю, сколько точно игроков в команде были расстроены или рады".
"Каждый испытывал смешанные эмоции. Для меня это, конечно, была грустная новость. Мы узнали об этом из медиа. Мне нравился Грэм и то, что он делал. Вот и все", — цитирует Хаверца Evening Standard.
06.04.2023 09:00
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ты лох и кенты твои такие же
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