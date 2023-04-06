"Челси" добавил Конте в свой шорт-лист
"Челси" добавил Антонио Конте в свой шорт-лист кандидатов на вакантную роль главного тренера.
Только накануне стало известно, что бывший рулевой сборной Испании Луис Энрике побывал в Лондоне, пройдя собеседование в "Челси".
Как сообщает The Independent, Энрике произвел сильное впечатление на боссов "Челси" своим тактическим видением и четким представлением насчет использования схемы 4-3-3.
Энрике и экс-наставник "Баварии" Юлиан Нагельсманн считаются фаворитами на замену уволенному Грэму Поттеру, однако "синие" собираются рассмотреть и ряд других кандидатур.
Одной из таких кандидатур является Конте, который тренировал "Челси" с 2016 по 2018 год, а в прошлом месяце покинул "Тоттенхэм", не дожидаясь истечения своего контракта в конце сезона.
И хотя в своем время Конте и "Челси" расстались не в лучших отношениях, потому что Антонио только через трибунал добился компенсации в 9 миллионов фунтов за свое увольнение, новые владельцы "синих" не видят в этом проблемы и собираются серьезно подумать над возвращением 53-летнего итальянца.
06.04.2023 08:00
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Дон Антонио возвращается?
збсь ой как збсь
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