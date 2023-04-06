"Лестер" готов продать Мэддисона за 50 млн. фунтов

"Лестер" установил цену в 50 миллионов фунтов за полузащитника Джеймса Мэддисона в преддверии и летнего трансферного окна.

26-летний Мэддисон является одним из лучших игроков "Лестера" в этом сезоне, забив девять голов и отдав шесть результативных передач в 24 матчах с учетом всех соревнований.



Своей игрой за "лис" Джеймс даже заслужил возвращение в сборную Англии, в стартовом составе которой он впервые появился против Украины в отборе к Евро-2024.



Как бы ни завершился этот сезон для "Лестера", который сейчас занимает предпоследнее место в Премьер-Лиге, Мэддисон с высокой вероятностью покинет "Кинг Пауэр" грядущим летом.



К продаже Мэддисона "Лестер" подталкивает тот факт, что у Джеймса остается всего один полный год по контракту, а на заключение новой сделки "лисы" уже не надеются.



Как утверждает The Telegraph, суммы в 50 млн. фунтов будет достаточно, чтобы убедить "Лестер" отпустить Мэддисона, среди претендентов на которого называются "Тоттенхэм" и "Ньюкасл".