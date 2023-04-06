"Челси" договорился с Лэмпардом

"Челси" достиг принципиальной договоренности о назначении Фрэнка Лэмпарда на роль временного тренера.

Сразу после расставания с Грэмом Поттером в минувшее воскресенье "Челси" начал поиски нового постоянного рулевого, однако довольно скоро на "Стэмфорд Бридж" поняли, что не хотят спешить с решением, а нынешний временщик Бруно Сальтор не подходит для этой работы из-за скудного опыта.



Так "Челси" пришел к идее назначить временщиком легенду своего клуба Лэмпарда, который в минувший вторник был замечен на "Стэмфорд Бридж" во время матча "синих" против "Ливерпуля" в Премьер-Лиге.



По информации The Athletic, "Челси" и Лэмпард уже договорились. Фрэнк возглавит "синих" на остаток сезона и свой временный тренерский штаб сформирует из Эшли Коула, Джо Эдвардса и Криса Джонса.



Таким образом Лэмпард вернется в клуб, где ранее он не только выступал как игрок, но и провел полтора сезона в качестве главного тренера до своего увольнения в январе 2021.



Предыдущим местом работы 44-летнего англичанина был "Эвертон", который отказался от его услуг только в январе.



Бывший защитник "Челси" Коул, Эдвардс и Джонс ассистировали Лэмпарду в его первый период в лондонском клубе, а также были помощниками Фрэнка в "Эвертоне".



В "Челси" надеются, что назначение Лэмпарда взбодрит команду перед двухматчевым противостоянием с "Реалом" в 1/4 финала Лиги Чемпионов — в остатке сезона у "синих" уже нет другой цели.