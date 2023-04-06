"Челси" договорился с Лэмпардом

Фрэнк Лэмпард и Эшли Коул "Челси" достиг принципиальной договоренности о назначении Фрэнка Лэмпарда на роль временного тренера.

Сразу после расставания с Грэмом Поттером в минувшее воскресенье "Челси" начал поиски нового постоянного рулевого, однако довольно скоро на "Стэмфорд Бридж" поняли, что не хотят спешить с решением, а нынешний временщик Бруно Сальтор не подходит для этой работы из-за скудного опыта.

Так "Челси" пришел к идее назначить временщиком легенду своего клуба Лэмпарда, который в минувший вторник был замечен на "Стэмфорд Бридж" во время матча "синих" против "Ливерпуля" в Премьер-Лиге.

По информации The Athletic, "Челси" и Лэмпард уже договорились. Фрэнк возглавит "синих" на остаток сезона и свой временный тренерский штаб сформирует из Эшли Коула, Джо Эдвардса и Криса Джонса.

Таким образом Лэмпард вернется в клуб, где ранее он не только выступал как игрок, но и провел полтора сезона в качестве главного тренера до своего увольнения в январе 2021.

Предыдущим местом работы 44-летнего англичанина был "Эвертон", который отказался от его услуг только в январе.

Бывший защитник "Челси" Коул, Эдвардс и Джонс ассистировали Лэмпарду в его первый период в лондонском клубе, а также были помощниками Фрэнка в "Эвертоне".

В "Челси" надеются, что назначение Лэмпарда взбодрит команду перед двухматчевым противостоянием с "Реалом" в 1/4 финала Лиги Чемпионов — в остатке сезона у "синих" уже нет другой цели.


Метки Лэмпард, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.04.2023 06:00

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  1. theo-zm 06.04.2023 06:51 # theo-zm
    Его должно хватит чисто на имени до конца сезона
    А так тренер из него плохой

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  2. ataman 06.04.2023 06:46 # ataman
    Рад за него. И правильно, не стоит спешить с новым тренером и рубить сгоряча. Однако будет проблемой потом расстаться с Фрэнком, если он выиграет все оставшиеся матчи и возьмет ЛЧ :)))))

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  3. eminem97gunner 06.04.2023 06:38 # eminem97gunner
    Удачи легенде сити!

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  4. selta 06.04.2023 06:21 # selta
    самый умный футболист!
    конечно как тренер куета
    но ведь умный же!)))
    рад назначению Лэмпарда, камон Френки верим!!!

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  5. liverpo0ol 06.04.2023 06:17 # liverpo0ol
    ЛЧ в кармане вперед чорлиане

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  6. bangladesh 06.04.2023 06:15 # bangladesh
    Ппц кринж, ну ладно. странный клуб, футбольный типа.

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