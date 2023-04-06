"Челси" договорился с Лэмпардом
"Челси" достиг принципиальной договоренности о назначении Фрэнка Лэмпарда на роль временного тренера.
Сразу после расставания с Грэмом Поттером в минувшее воскресенье "Челси" начал поиски нового постоянного рулевого, однако довольно скоро на "Стэмфорд Бридж" поняли, что не хотят спешить с решением, а нынешний временщик Бруно Сальтор не подходит для этой работы из-за скудного опыта.
Так "Челси" пришел к идее назначить временщиком легенду своего клуба Лэмпарда, который в минувший вторник был замечен на "Стэмфорд Бридж" во время матча "синих" против "Ливерпуля" в Премьер-Лиге.
По информации The Athletic, "Челси" и Лэмпард уже договорились. Фрэнк возглавит "синих" на остаток сезона и свой временный тренерский штаб сформирует из Эшли Коула, Джо Эдвардса и Криса Джонса.
Таким образом Лэмпард вернется в клуб, где ранее он не только выступал как игрок, но и провел полтора сезона в качестве главного тренера до своего увольнения в январе 2021.
Предыдущим местом работы 44-летнего англичанина был "Эвертон", который отказался от его услуг только в январе.
Бывший защитник "Челси" Коул, Эдвардс и Джонс ассистировали Лэмпарду в его первый период в лондонском клубе, а также были помощниками Фрэнка в "Эвертоне".
В "Челси" надеются, что назначение Лэмпарда взбодрит команду перед двухматчевым противостоянием с "Реалом" в 1/4 финала Лиги Чемпионов — в остатке сезона у "синих" уже нет другой цели.
06.04.2023 06:00
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Последние комментарии:
Его должно хватит чисто на имени до конца сезона
А так тренер из него плохой
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Рад за него. И правильно, не стоит спешить с новым тренером и рубить сгоряча. Однако будет проблемой потом расстаться с Фрэнком, если он выиграет все оставшиеся матчи и возьмет ЛЧ :)))))
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Удачи легенде сити!
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самый умный футболист!
конечно как тренер куета
но ведь умный же!)))
рад назначению Лэмпарда, камон Френки верим!!!
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ЛЧ в кармане вперед чорлиане
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Ппц кринж, ну ладно. странный клуб, футбольный типа.
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