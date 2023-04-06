Рэшфорд принес "Юнайтед" победу над "Брентфордом"

Маркус Рэшфорд Гол Маркуса Рэшфорда обеспечил "Манчестер Юнайтед" комфортную победу в домашних стенах над "Брентфордом" — 1:0.

На воскресное поражение 2:0 от "Ньюкасла" главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг отреагировал лишь одной перестановкой в стартовом составе, выпустив Джейдона Санчо вместо Ваута Вегхорста.

Одно изменение относительно уикенда произошло и у "пчел". Вместо Аарона Хики появился Мадс Роэрслев.

"Юнайтед" значительно превосходил своего соперника по владению мячом в начале матча, но воротам почти не угрожал. Первый по-настоящему опасный момент возник на 21-й минуте, когда Скотт Мактоминей пробивал в касание с границы штрафной площади после передачи справа от Антони — над перекладиной.

Хозяева нанесли еще несколько неточных ударов, и на 27-й минуте открыли счет с помощью первого попадания в створ. Антони вернул в штрафную вынесенный мяч, Забитцер сделал скидку головой, а Рэшфорд поразил цель с границы вратарской — 1:0.

В дальнейшем "дьяволы" контролировали игру, хотя это не отражалось на количестве опасных моментов. "Брентфорд" же за весь первый тайм и вовсе наиграл только на один удар, да и тот оказался неточным.

Во втором тайме поначалу ничего не изменилось. Но постепенно "Брентфорд" стал раскрываться и на 67-й минуте создал свой первый реальный момент. Появившийся на замену Кевин Шаде вышел один на один по правому краю штрафной, но лишь уперся в рванувшего ему навстречу Давида Де Хеа.

У "Юнайтед" стали возникать возможности для контратак, однако хозяева не захотели ими пользоваться, предпочтя сыграть надежно. В концовке у гостей почти не было шансов уйти от поражения.

"Брентфорд" очень ярко проводит этот сезон, но этим вечером команда Томаса Франка сыграла беззубо и пассивно, особенно в первом тайме. "Юнайтед" сподобился только на один гол, но этого оказалось достаточно для такого соперника.

"Манчестер Юнайтед" — "Брентфорд". Отчет о матче


Метки Брентфорд, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 06.04.2023 00:00

Количество просмотров Просмотров: 315

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  1. mafia 06.04.2023 00:13 # mafia
    Лэмпс в челси

    хуясе че происходит

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  2. madchester 06.04.2023 00:10 # madchester
    Че там физрука Мойеса ещё не уволили?

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  3. bembo 06.04.2023 00:05 # bembo
    Кому ваще не пое6ать, если император фрэнки камбекнул в императорси, чтобы довести начатое до конца и выиграть лч!!!!!


    Пилите императора на главную!!!!!

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  4. bembo 06.04.2023 00:04 # bembo
    Орууууууу

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  5. cristean2 06.04.2023 00:04 # cristean2
    Миха пили новость, там Лэмпса официально камбекнули)))))))

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  6. takernotagiver 06.04.2023 00:04 # takernotagiver
    Надо закупаться попкорном перед Челси - Реал. Реал такое шпили-вили этим синим остолопам устроит))))

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  7. narcot 06.04.2023 00:01 # narcot
    26.02.2023 21:35 #
    el-ray

    Как же прекрасен Манчестер Юнайтед!
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