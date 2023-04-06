Рэшфорд принес "Юнайтед" победу над "Брентфордом"

Гол Маркуса Рэшфорда обеспечил "Манчестер Юнайтед" комфортную победу в домашних стенах над "Брентфордом" — 1:0.

На воскресное поражение 2:0 от "Ньюкасла" главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг отреагировал лишь одной перестановкой в стартовом составе, выпустив Джейдона Санчо вместо Ваута Вегхорста.



Одно изменение относительно уикенда произошло и у "пчел". Вместо Аарона Хики появился Мадс Роэрслев.



"Юнайтед" значительно превосходил своего соперника по владению мячом в начале матча, но воротам почти не угрожал. Первый по-настоящему опасный момент возник на 21-й минуте, когда Скотт Мактоминей пробивал в касание с границы штрафной площади после передачи справа от Антони — над перекладиной.



Хозяева нанесли еще несколько неточных ударов, и на 27-й минуте открыли счет с помощью первого попадания в створ. Антони вернул в штрафную вынесенный мяч, Забитцер сделал скидку головой, а Рэшфорд поразил цель с границы вратарской — 1:0.



В дальнейшем "дьяволы" контролировали игру, хотя это не отражалось на количестве опасных моментов. "Брентфорд" же за весь первый тайм и вовсе наиграл только на один удар, да и тот оказался неточным.



Во втором тайме поначалу ничего не изменилось. Но постепенно "Брентфорд" стал раскрываться и на 67-й минуте создал свой первый реальный момент. Появившийся на замену Кевин Шаде вышел один на один по правому краю штрафной, но лишь уперся в рванувшего ему навстречу Давида Де Хеа.



У "Юнайтед" стали возникать возможности для контратак, однако хозяева не захотели ими пользоваться, предпочтя сыграть надежно. В концовке у гостей почти не было шансов уйти от поражения.



"Брентфорд" очень ярко проводит этот сезон, но этим вечером команда Томаса Франка сыграла беззубо и пассивно, особенно в первом тайме. "Юнайтед" сподобился только на один гол, но этого оказалось достаточно для такого соперника.



"Манчестер Юнайтед" — "Брентфорд". Отчет о матче