Рэшфорд принес "Юнайтед" победу над "Брентфордом"
Гол Маркуса Рэшфорда обеспечил "Манчестер Юнайтед" комфортную победу в домашних стенах над "Брентфордом" — 1:0.
На воскресное поражение 2:0 от "Ньюкасла" главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг отреагировал лишь одной перестановкой в стартовом составе, выпустив Джейдона Санчо вместо Ваута Вегхорста.
Одно изменение относительно уикенда произошло и у "пчел". Вместо Аарона Хики появился Мадс Роэрслев.
"Юнайтед" значительно превосходил своего соперника по владению мячом в начале матча, но воротам почти не угрожал. Первый по-настоящему опасный момент возник на 21-й минуте, когда Скотт Мактоминей пробивал в касание с границы штрафной площади после передачи справа от Антони — над перекладиной.
Хозяева нанесли еще несколько неточных ударов, и на 27-й минуте открыли счет с помощью первого попадания в створ. Антони вернул в штрафную вынесенный мяч, Забитцер сделал скидку головой, а Рэшфорд поразил цель с границы вратарской — 1:0.
В дальнейшем "дьяволы" контролировали игру, хотя это не отражалось на количестве опасных моментов. "Брентфорд" же за весь первый тайм и вовсе наиграл только на один удар, да и тот оказался неточным.
Во втором тайме поначалу ничего не изменилось. Но постепенно "Брентфорд" стал раскрываться и на 67-й минуте создал свой первый реальный момент. Появившийся на замену Кевин Шаде вышел один на один по правому краю штрафной, но лишь уперся в рванувшего ему навстречу Давида Де Хеа.
У "Юнайтед" стали возникать возможности для контратак, однако хозяева не захотели ими пользоваться, предпочтя сыграть надежно. В концовке у гостей почти не было шансов уйти от поражения.
"Брентфорд" очень ярко проводит этот сезон, но этим вечером команда Томаса Франка сыграла беззубо и пассивно, особенно в первом тайме. "Юнайтед" сподобился только на один гол, но этого оказалось достаточно для такого соперника.
"Манчестер Юнайтед" — "Брентфорд". Отчет о матче
06.04.2023 00:00
Просмотров: 315
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Лэмпс в челси
хуясе че происходит
(ответить)
Че там физрука Мойеса ещё не уволили?
(ответить)
Кому ваще не пое6ать, если император фрэнки камбекнул в императорси, чтобы довести начатое до конца и выиграть лч!!!!!
Пилите императора на главную!!!!!
(ответить)
Орууууууу
(ответить)
Миха пили новость, там Лэмпса официально камбекнули)))))))
(ответить)
Надо закупаться попкорном перед Челси - Реал. Реал такое шпили-вили этим синим остолопам устроит))))
(ответить)
26.02.2023 21:35 #
el-ray
Как же прекрасен Манчестер Юнайтед!
(ответить)
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий