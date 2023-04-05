"Лестер" лидирует в борьбе за Георгия Мамардашвили

"Лестер" лидирует в борьбе за голкипера "Валенсии" и сборной Грузии Георгия Мамардашвили.

"Лестер" испытывает серьезные проблемы с последним рубежом с прошлого лета, когда "лисы" попрощались со своим многолетним лидером Каспером Шмейхелем.



Большую часть сезона первым номером "Лестера" был Данни Уорд, однако его неубедительная игра привела к тому, что в последних матчах на ворота "лис" встал резервист Даниэль Иверсен.



Укрепление позиции голкипера является приоритетом для "Лестера" на грядущее лето, и трансферный гуру Фабрицио Романо утверждает, что клуб с "Кинг Пауэр" уже определил Мамардашвили в качестве своей цели номер один.



Мамардашвили вызывает большой интерес у европейских клубов, однако "Лестер" называется фаворитом в борьбе за 22-летнего грузина, чей агент Леван Сетуридзе накануне был замечен в Лондоне на матче между "Челси" и "Ливерпулем".