Почти 900 фанатов "Ливерпуля" подали в суд на УЕФА

Почти девять сотен болельщиков "Ливерпуля" подали в суд на УЕФА по поводу прошлогоднего финала Лиги Чемпионов против "Реала" в Париже.

Тот финал на "Стад де Франс" был омрачен ужасной организацией, из-за чего начало матча пришлось задержать на 36 минут.



Поначалу УЕФА и французские власти отрицали претензии на свой счет, однако после независимого расследования организаторы были вынуждены признать некоторые огрехи, а фанатам "Ливерпуля" даже пообещали возместить стоимость билетов на финал.



Сейчас эта история получила развитие, потому что юристы, представляющие интересы 887 фанатов мерсисайдского клуба, зарегистрировали в окружном реестре Высокого суда коллективный иск к УЕФА, сообщает BBC.



Эти 887 фанатов утверждают, что им был причинен физический или моральный ущерб из-за недостаточных мер безопасности на финале.