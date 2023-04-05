"Челси" может назначить Лэмпарда к матчу в субботу

"Челси" начал переговоры со своей легендой Фрэнком Лэмпардом о назначении того на роль временного тренера.

Ранее днем стало известно, что в Лондоне побывал бывший главный тренер сборной Испании Луис Энрике, который — наравне с уволенным из "Баварии" Юлианом Нагельсманном — считается фаворитом на роль следующего постоянного наставника "Челси".



Как сообщает The Guardian, процесс определения лучшего кандидата на роль постоянного наставника продолжается, однако "синие" не устанавливают никакого дедлайна и готовы отложить назначение до лета.



Вместе с тем помощь первой команде "Челси" нужна прямо сейчас, потому что Бруно Сальтор, принявший на себя управление игроками после увольнения, совершенно не имеет самостоятельного тренерского опыта.



По информации авторитетного издания, "Челси" не просто задумывается о назначении Лэмпарда временным тренером, но и уже начал переговоры со своим бывшим полузащитником.



Если не возникнет никаких проблем, Лэмпард может занять место у бровки уже во время матча Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона" в ближайшую субботу.