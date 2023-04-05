Холанд возобновил тренировки после травмы паха
Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд возобновил тренировки после травмы паха.
Из-за этой травмы Холанд не смог откликнуться на вызов в сборную Норвегии и не принимал участия в матче "Сити" против "Ливерпуля" сразу после международного перерыва.
Однако сейчас Daily Mail сообщает, что 22-летний нападающий, забивший 42 гола за "горожан" в 37 матчах этого сезона с учетом всех соревнований, вернулся в общую группу.
Таким образом, в запасе у Холанда еще есть несколько дней, чтобы подготовиться к субботе, когда "Сити" совершит выезд к занимающему последнее место в Премьер-Лиге "Саутгемптону".
Матч на "Сент-Мэри" может помочь Эрлингу вернуть тонус в преддверии первой четвертьфинальной встречи Лиги Чемпионов с "Баварией" в следующий вторник.
05.04.2023 20:00
Просмотров: 231
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
КОРОЛЬ!!!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий