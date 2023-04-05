Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд возобновил тренировки после травмы паха.

Из-за этой травмы Холанд не смог откликнуться на вызов в сборную Норвегии и не принимал участия в матче "Сити" против "Ливерпуля" сразу после международного перерыва.



Однако сейчас Daily Mail сообщает, что 22-летний нападающий, забивший 42 гола за "горожан" в 37 матчах этого сезона с учетом всех соревнований, вернулся в общую группу.



Таким образом, в запасе у Холанда еще есть несколько дней, чтобы подготовиться к субботе, когда "Сити" совершит выезд к занимающему последнее место в Премьер-Лиге "Саутгемптону".



Матч на "Сент-Мэри" может помочь Эрлингу вернуть тонус в преддверии первой четвертьфинальной встречи Лиги Чемпионов с "Баварией" в следующий вторник.