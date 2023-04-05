Нагельсманн и Де Дзерби не собираются тренировать "Тоттенхэм"

Ни Юлиан Нагельсманн, ни Роберто Де Дзерби не собираются становиться главным тренером "Тоттенхэма".

Из-за обильных спекуляций насчет нового главного тренера "Челси" слегка позабылось, что нового рулевого по-прежнему ищет и "Тоттенхэм", недавно расставшийся с Антонио Конте.



Несмотря на то, что в данный момент шансы "Тоттенхэма" попасть в Лигу Чемпионов на будущий сезон выше, чем у "Челси", работа со "шпорами" выглядит менее привлекательной в глазах потенциальных кандидатов.



По информации talkSPORT, ни уволенный из "Баварии" Нагельсманн, ни возглавляющий "Брайтон" Де Дзерби не находят "Тоттенхэм" достаточно заманчивым для них вариантом.



На радаре у "шпор" также находятся покинувший "Лестер" Брендан Роджерс и бывший наставник сборной Испании Луис Энрике.