Кин ожидает, что "Арсенал" уступит титул "Сити"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин ожидает, что "Арсенал" проиграет борьбу "Манчестер Сити" за титул Премьер-Лиги в этом сезоне.

В данный момент "Арсенал" имеет восемь очков отрыва от "Сити" и в остатке сезона должен сыграть всего девять матчей.



Однако Кин сильно сомневается, что команда Микеля Артеты справится с этим давлением и не дрогнет на финише.



"Они находятся в замечательном положении. На старте сезона это было невозможно представить, но они великолепны. У них много молодых игроков, которые очень стабильны, и они могут сосредоточиться только на лиге".



"Они определенно являются фаворитами на завоевание титула. Но я не думаю, что они это сделают. Я по-прежнему отдаю предпочтение "Сити", но нужно признать, что "Арсенал" создал для себя отличные условия. В заключительные месяцы тебе нужно немного удачи, в том числе в плане травм, но нужно отдать им должное — они в отличном положении".



"Думаю, "Сити" великолепен. "Арсеналу" же нужно выигрывать свои матчи, в этих матчах они будут под давлением, и в последние годы им не удавалось с этим справляться. Даже в прошлом году, когда они оступились и не попали в топ-4, так что этот вопрос продолжает висеть".



"Но, повторюсь, они великолепно выступают, и если они завоюют титул, нужно будет похвалить их за это. Это ключевое время сезона, когда можно отделить мужчин от мальчиков", — сообщил Кин в подкасте Гари Невилла The Overlap.