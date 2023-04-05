Карьера Дина как арбитра VAR находится под угрозой

Карьера Майка Дина как арбитра VAR находится под угрозой после серии ошибок в этом сезоне.

Напомним, в конце прошлого сезона Дин завершил карьеру рефери в поле, после чего стал арбитром, который работает исключительно с системой VAR.



Однако сейчас 58-летний Дин не получает назначений на матчи с 11 февраля, когда он из видеостудии обслуживал победу "Лестера" над "Тоттенхэмом" со счетом 4:1.



И хотя в том матче Премьер-Лиги на "Кинг Пауэр" Дин не совершил ошибок, возглавляемый Ховардом Уэббом судейский корпус находит работу Майка в этом сезоне неудовлетворительной.



В тот февральский день Ли Мейсон и Джон Брукс совершили грубейшие ошибки, работая с системой VAR, из-за чего второй из них даже даже был вынужден уйти в отставку.



Как сообщает Daily Mail, вскоре за Мейсоном, который тоже работал только с VAR и не обслуживал матчи в качестве главного рефери, может последовать и Дин.