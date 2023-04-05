Карьера Дина как арбитра VAR находится под угрозой
Карьера Майка Дина как арбитра VAR находится под угрозой после серии ошибок в этом сезоне.
Напомним, в конце прошлого сезона Дин завершил карьеру рефери в поле, после чего стал арбитром, который работает исключительно с системой VAR.
Однако сейчас 58-летний Дин не получает назначений на матчи с 11 февраля, когда он из видеостудии обслуживал победу "Лестера" над "Тоттенхэмом" со счетом 4:1.
И хотя в том матче Премьер-Лиги на "Кинг Пауэр" Дин не совершил ошибок, возглавляемый Ховардом Уэббом судейский корпус находит работу Майка в этом сезоне неудовлетворительной.
В тот февральский день Ли Мейсон и Джон Брукс совершили грубейшие ошибки, работая с системой VAR, из-за чего второй из них даже даже был вынужден уйти в отставку.
Как сообщает Daily Mail, вскоре за Мейсоном, который тоже работал только с VAR и не обслуживал матчи в качестве главного рефери, может последовать и Дин.
05.04.2023 17:00
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Последние комментарии:
КОРОЛЬ!!!
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жаль этого добряка
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Да блин, в комнате VAR должно быть три арбитра. Все три приняли одно решение — оно финальное. Хоть один думает иначе — судья в поле идёт лично смотреть повтор. И отменить полную хрень про степень ошибки главного, когда может вмешиваться VAR
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Кут и Кавана тоже обосрались. Гоните всех нфиг.
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этот питорас всегда Арсенал топил, максимально уе6ищный судья
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