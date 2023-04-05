Карьера Дина как арбитра VAR находится под угрозой

Майк Дин Карьера Майка Дина как арбитра VAR находится под угрозой после серии ошибок в этом сезоне.

Напомним, в конце прошлого сезона Дин завершил карьеру рефери в поле, после чего стал арбитром, который работает исключительно с системой VAR.

Однако сейчас 58-летний Дин не получает назначений на матчи с 11 февраля, когда он из видеостудии обслуживал победу "Лестера" над "Тоттенхэмом" со счетом 4:1.

И хотя в том матче Премьер-Лиги на "Кинг Пауэр" Дин не совершил ошибок, возглавляемый Ховардом Уэббом судейский корпус находит работу Майка в этом сезоне неудовлетворительной.

В тот февральский день Ли Мейсон и Джон Брукс совершили грубейшие ошибки, работая с системой VAR, из-за чего второй из них даже даже был вынужден уйти в отставку.

Как сообщает Daily Mail, вскоре за Мейсоном, который тоже работал только с VAR и не обслуживал матчи в качестве главного рефери, может последовать и Дин.


Метки VAR, Дин, рефери

Автор mihajlo   

Дата 05.04.2023 17:00

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  1. yxaxaxaxaxa 05.04.2023 17:40 # yxaxaxaxaxa
    КОРОЛЬ!!!

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  2. alexomck 05.04.2023 17:33 # alexomck
    жаль этого добряка

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  3. leysan 05.04.2023 17:17 # leysan
    Да блин, в комнате VAR должно быть три арбитра. Все три приняли одно решение — оно финальное. Хоть один думает иначе — судья в поле идёт лично смотреть повтор. И отменить полную хрень про степень ошибки главного, когда может вмешиваться VAR

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  4. vals1702 05.04.2023 17:07 # vals1702
    Кут и Кавана тоже обосрались. Гоните всех нфиг.

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  5. wengerrrro 05.04.2023 17:02 # wengerrrro
    этот питорас всегда Арсенал топил, максимально уе6ищный судья

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