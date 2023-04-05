"Форест" не будет увольнять Купера

"Ноттингем Форест" отверг предположения насчет увольнения своего главного тренера Стива Купера.

В данный момент "Форест" не знает побед уже восемь матчей Премьер-Лиги кряду и находится над зоной вылета только благодаря разнице мячей.



После поражения 2:1 от "Лидса" накануне вечером появились слухи, что Купер находится на гране увольнения, однако The Telegraph может подтвердить, что владелец "лесников" Евангелос Маринакис не будут избавляться от Стива.



Вместе с тем "Форест" сказал Куперу, что "результаты и игра должны улучшиться немедленно".



Добавим, что 43-летний валлиец по-прежнему имеет поддержку фанатов "Форест", которые ему благодарны за возвращение клуба в высший дивизион после 23 лет перерыва.