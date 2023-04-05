"Лестер" рассматривает О'Нила и Бенитеса

"Лестер" рассматривает Мартина О'Нила и Рафаэля Бенитеса на роль временного тренера.

В минувший уикенд "Лестер" попрощался с Бренданом Роджерсом, доверив первую команду его ассистентам Майку Стоуэллу и Адаму Сэдлеру.



Боссы клуба с "Кинг Пауэр" предпочли бы сразу назначить специалиста высокого калибра вроде Грэма Поттера, однако в данный момент это не представляется возможным, учитывая скорое завершение сезона и высокий риск вылететь из Премьер-Лиги.



Поэтому "Лестер" склоняется к идее с приглашением опытного тренера на остаток сезона — по примеру Роя Ходжсона в "Кристал Пэлас".



О'Нил, один из лучших тренеров в истории "Лестера", а также Бенитес называются The Independent среди специалистов, рассматриваемых "лисами".