"Лестер" рассматривает О'Нила и Бенитеса

Мартин О Нил "Лестер" рассматривает Мартина О'Нила и Рафаэля Бенитеса на роль временного тренера.

В минувший уикенд "Лестер" попрощался с Бренданом Роджерсом, доверив первую команду его ассистентам Майку Стоуэллу и Адаму Сэдлеру.

Боссы клуба с "Кинг Пауэр" предпочли бы сразу назначить специалиста высокого калибра вроде Грэма Поттера, однако в данный момент это не представляется возможным, учитывая скорое завершение сезона и высокий риск вылететь из Премьер-Лиги.

Поэтому "Лестер" склоняется к идее с приглашением опытного тренера на остаток сезона — по примеру Роя Ходжсона в "Кристал Пэлас".

О'Нил, один из лучших тренеров в истории "Лестера", а также Бенитес называются The Independent среди специалистов, рассматриваемых "лисами".


Метки Бенитес, Лестер, О'Нил, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 05.04.2023 15:00

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Последние комментарии:




  1. osivori 05.04.2023 15:26 # osivori
    спец высокого калибра грэм поттер, это шутейно или в самом деле аааааааааааа

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  2. ruchinski 05.04.2023 15:01 # ruchinski
    онил это будет сказка

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