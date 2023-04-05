"Лестер" рассматривает О'Нила и Бенитеса
"Лестер" рассматривает Мартина О'Нила и Рафаэля Бенитеса на роль временного тренера.
В минувший уикенд "Лестер" попрощался с Бренданом Роджерсом, доверив первую команду его ассистентам Майку Стоуэллу и Адаму Сэдлеру.
Боссы клуба с "Кинг Пауэр" предпочли бы сразу назначить специалиста высокого калибра вроде Грэма Поттера, однако в данный момент это не представляется возможным, учитывая скорое завершение сезона и высокий риск вылететь из Премьер-Лиги.
Поэтому "Лестер" склоняется к идее с приглашением опытного тренера на остаток сезона — по примеру Роя Ходжсона в "Кристал Пэлас".
О'Нил, один из лучших тренеров в истории "Лестера", а также Бенитес называются The Independent среди специалистов, рассматриваемых "лисами".
05.04.2023 15:00
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спец высокого калибра грэм поттер, это шутейно или в самом деле аааааааааааа
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онил это будет сказка
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