Клопп уверен, что Ван Дейк сыграет с "Арсеналом"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп уверен, что защитник Виргил Ван Дейк вернется в строй к матчу Премьер-Лиги против "Арсенала" на выходных.

Во время выезда к "Челси" накануне Клопп дал передышку ряду основных игроков, которые разместились в запасе, тогда как Ван Дейк, к большому удивлению, в заявку не попал вовсе.



Оказывается, отсутствие Виргила вызвано болезнью, однако 31-летний голландец должен выйти на поле "Энфилда" в ближайшее воскресенье, чтобы сыграть против лидера Премьер-Лиги.



"Да, да, да. Он приболел, но до уикенда у нас еще есть несколько дней", — цитирует Клоппа Evening Standard.