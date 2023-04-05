Лэмпард может возглавить "Челси" на остаток сезона

Легенда "Челси" Фрэнк Лэмпард стал неожиданным претендентом на вакантную должность главного тренера "синих".

Юлиан Нагельсманн и Луис Энрике считаются фаворитами на роль следующего постоянного наставника "Челси", оба уже ведут переговоры с "синими", но оба предпочли бы приступить к работе с лета.



В то же время Лэмпард доступен для назначения здесь и сейчас. Поэтому присутствие Фрэнка на трибуне "Стэмфорд Бридж" во время матча Премьер-Лиги против "Ливерпуля" накануне не было случайным.



Как утверждает talkSPORT, боссы "Челси" задумываются о том, чтобы заключить краткосрочный контракт с Лэмпардом, который тренировал "синих" на протяжении полутора лет до своего увольнения в январе 2021.



Добавим, после увольнения Грэма Поттера управление первой командой "Челси" на себя принял Бруно Сальтор, который не имеет никакого самостоятельного тренерского опыта.