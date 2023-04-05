Лэмпард может возглавить "Челси" на остаток сезона

Фрэнк Лэмпард Легенда "Челси" Фрэнк Лэмпард стал неожиданным претендентом на вакантную должность главного тренера "синих".

Юлиан Нагельсманн и Луис Энрике считаются фаворитами на роль следующего постоянного наставника "Челси", оба уже ведут переговоры с "синими", но оба предпочли бы приступить к работе с лета.

В то же время Лэмпард доступен для назначения здесь и сейчас. Поэтому присутствие Фрэнка на трибуне "Стэмфорд Бридж" во время матча Премьер-Лиги против "Ливерпуля" накануне не было случайным.

Как утверждает talkSPORT, боссы "Челси" задумываются о том, чтобы заключить краткосрочный контракт с Лэмпардом, который тренировал "синих" на протяжении полутора лет до своего увольнения в январе 2021.

Добавим, после увольнения Грэма Поттера управление первой командой "Челси" на себя принял Бруно Сальтор, который не имеет никакого самостоятельного тренерского опыта.


Метки Лэмпард, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.04.2023 13:00

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Последние комментарии:




  1. true-manc 05.04.2023 13:35 # true-manc
    орууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу

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  2. suddenly 05.04.2023 13:23 # suddenly
    На каком месте в таблице оставил Челси на таком и примет.

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  3. superperez101 05.04.2023 13:01 # superperez101
    wow
    вот это было бы круто
    так у залупси появится шанс слететь в чемионшип на самом деле

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