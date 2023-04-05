Лэмпард может возглавить "Челси" на остаток сезона
Легенда "Челси" Фрэнк Лэмпард стал неожиданным претендентом на вакантную должность главного тренера "синих".
Юлиан Нагельсманн и Луис Энрике считаются фаворитами на роль следующего постоянного наставника "Челси", оба уже ведут переговоры с "синими", но оба предпочли бы приступить к работе с лета.
В то же время Лэмпард доступен для назначения здесь и сейчас. Поэтому присутствие Фрэнка на трибуне "Стэмфорд Бридж" во время матча Премьер-Лиги против "Ливерпуля" накануне не было случайным.
Как утверждает talkSPORT, боссы "Челси" задумываются о том, чтобы заключить краткосрочный контракт с Лэмпардом, который тренировал "синих" на протяжении полутора лет до своего увольнения в январе 2021.
Добавим, после увольнения Грэма Поттера управление первой командой "Челси" на себя принял Бруно Сальтор, который не имеет никакого самостоятельного тренерского опыта.
05.04.2023 13:00
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На каком месте в таблице оставил Челси на таком и примет.
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wow
вот это было бы круто
так у залупси появится шанс слететь в чемионшип на самом деле
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