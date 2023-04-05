Луис Энрике направляется в Лондон
Бывший главный тренер сборной Испании Луис Энрике направляется в Лондон на второй раунд переговоров с "Челси".
Напомним, накануне стало известно, что "Челси" начал переговоры с кандидатами на замену уволенному Грэму Поттеру.
Как сообщает The Independent, Энрике произвел хорошее впечатление на боссов клуба со "Стэмфорд Бридж" во время первичного контакта и теперь побеседует с "синими" лично.
Энрике продемонстрировал, что у него есть четкое видение. Луис готов играть в энергичный футбол с прессингом и развивать молодых игроков.
В прошлом "Челси" уже интересовался Энрике, однако завышенные запросы того по зарплате и недостаточное владение английским заставляли "синих" обращаться к другим вариантам. С тех пор Луис значительно подтянул язык.
Преимущество Энрике в том, что он является единственным рассматриваемым кандидатом, имеющим опыт победы в Лиге Чемпионов. В сезоне 2014/15 Луис сделал требл с "Барселоной".
05.04.2023 12:00
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Опа, норм. Лучше его, чем немца
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амбициозный клуб)))lol
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лучше Фрэнка в Челси верните, чем этого ватоката
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