Луис Энрике направляется в Лондон

Луис Энрике Бывший главный тренер сборной Испании Луис Энрике направляется в Лондон на второй раунд переговоров с "Челси".

Напомним, накануне стало известно, что "Челси" начал переговоры с кандидатами на замену уволенному Грэму Поттеру.

Как сообщает The Independent, Энрике произвел хорошее впечатление на боссов клуба со "Стэмфорд Бридж" во время первичного контакта и теперь побеседует с "синими" лично.

Энрике продемонстрировал, что у него есть четкое видение. Луис готов играть в энергичный футбол с прессингом и развивать молодых игроков.

В прошлом "Челси" уже интересовался Энрике, однако завышенные запросы того по зарплате и недостаточное владение английским заставляли "синих" обращаться к другим вариантам. С тех пор Луис значительно подтянул язык.

Преимущество Энрике в том, что он является единственным рассматриваемым кандидатом, имеющим опыт победы в Лиге Чемпионов. В сезоне 2014/15 Луис сделал требл с "Барселоной".


Метки тренеры, Челси, Энрике

Автор mihajlo   

Дата 05.04.2023 12:00

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  1. bembo 05.04.2023 12:17 # bembo
    Опа, норм. Лучше его, чем немца

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  2. makeewadim 05.04.2023 12:14 # makeewadim
    амбициозный клуб)))lol

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  3. vals1702 05.04.2023 12:12 # vals1702
    лучше Фрэнка в Челси верните, чем этого ватоката

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