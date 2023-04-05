Бывший главный тренер сборной Испании Луис Энрике направляется в Лондон на второй раунд переговоров с "Челси".

Напомним, накануне стало известно, что "Челси" начал переговоры с кандидатами на замену уволенному Грэму Поттеру.



Как сообщает The Independent, Энрике произвел хорошее впечатление на боссов клуба со "Стэмфорд Бридж" во время первичного контакта и теперь побеседует с "синими" лично.



Энрике продемонстрировал, что у него есть четкое видение. Луис готов играть в энергичный футбол с прессингом и развивать молодых игроков.



В прошлом "Челси" уже интересовался Энрике, однако завышенные запросы того по зарплате и недостаточное владение английским заставляли "синих" обращаться к другим вариантам. С тех пор Луис значительно подтянул язык.



Преимущество Энрике в том, что он является единственным рассматриваемым кандидатом, имеющим опыт победы в Лиге Чемпионов. В сезоне 2014/15 Луис сделал требл с "Барселоной".