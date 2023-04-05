Хаверц: "Я помешан на сахаре"

Нападающий "Челси" Кай Хаверц признался, что помешан на сладком, так и не сумев отказаться от сахара в своем рационе.

Вскоре после своего перехода в "Челси" Хаверц предпринял попытку отказаться от сахара, но затем понял, что сладкая газировка и конфеты только помогают ему.



"Поначалу у нас в Лондоне был повар, который приезжал к нам каждый день и готовил для нас".



"И, должен сказать, мое самочувствие совсем не было хорошим. Это производило совершенно обратный эффект на меня. Он сказал, это так, потому что я полностью помешан на сахаре".



"Наверное, вы заметили в субботу, что я пил "Колу" перед матчем. Мне также нужны сладости и все такое, потому что это придает мне сил и энергии".



"Затем у нас в "Челси" появился диетолог, и он совершенно изменил подход. Он сказал: "Кай, тебе нужна "Фанта", тебе нужна "Кола", пей по одной в день".



"В перерыве матча я ем мармеладные мишки, "Скитлс" или вроде того. Это мне помогает, и я становлюсь снова полон энергии", — цитирует Хаверца Daily Mail.