Хаверц: "Я помешан на сахаре"

Кай Хаверц Нападающий "Челси" Кай Хаверц признался, что помешан на сладком, так и не сумев отказаться от сахара в своем рационе.

Вскоре после своего перехода в "Челси" Хаверц предпринял попытку отказаться от сахара, но затем понял, что сладкая газировка и конфеты только помогают ему.

"Поначалу у нас в Лондоне был повар, который приезжал к нам каждый день и готовил для нас".

"И, должен сказать, мое самочувствие совсем не было хорошим. Это производило совершенно обратный эффект на меня. Он сказал, это так, потому что я полностью помешан на сахаре".

"Наверное, вы заметили в субботу, что я пил "Колу" перед матчем. Мне также нужны сладости и все такое, потому что это придает мне сил и энергии".

"Затем у нас в "Челси" появился диетолог, и он совершенно изменил подход. Он сказал: "Кай, тебе нужна "Фанта", тебе нужна "Кола", пей по одной в день".

"В перерыве матча я ем мармеладные мишки, "Скитлс" или вроде того. Это мне помогает, и я становлюсь снова полон энергии", — цитирует Хаверца Daily Mail.


Метки Хаверц, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.04.2023 11:00

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Последние комментарии:




  1. gidro-met 05.04.2023 12:32 # gidro-met
    Из-за его детского лепета - Челси на 11 месте

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  2. chelseaaaa 05.04.2023 12:16 # chelseaaaa
    Надо ему чаще "Сникерс" кушать)

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  3. jirrort 05.04.2023 11:14 # jirrort
    Кушай на здоровье, дорогой!

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  4. superglor 05.04.2023 11:03 # superglor
    Сладкий хлебушек имеет ввиду?

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